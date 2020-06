Privacytest: jonge banken slordiger

Nieuwe ‘mobiele banken’ gaan minder goed om met onze online privacy dan banken die al een tijdje meedraaien. Dit blijkt uit onze privacytest van het internetbankieren bij de 13 banken die in Nederland actief zijn.

Bankgegevens zijn gevoelige gegevens. Daarom hebben we de privacybescherming bij het internetbankieren onderzocht met onze Privacymeter checklist.

Meeste problemen bij jonge banken

Bunq

De app van Bunq communiceert zonder waarschuwing met de Amerikaanse bedrijven Branch en Segment. Zij zijn actief in de ‘mobiele marketing’. Wij zien dat als we het internetverkeer uit de Bunq-app analyseren. Bunq geeft aan dat de derde partijen nodig zijn om de app en website te kunnen verbeteren. Zij zouden gegevens niet voor een ander doel inzetten.

Bij een hertest begin juni zien we geen internetverkeer meer met Branch, maar wel nog met Segment. Op de Bunq-website krijg je meerdere advertentiecookies binnen, voordat je er toestemming voor hebt kunnen geven. Dat is duidelijk niet in de haak.

N26

Ook de app van de Duitse N26 bank is druk aan het communiceren met internetbedrijven die iets met marketing of ‘productoptimalisatie’ doen. De app legt bovendien contact met het advertentiesysteem van Twitter. En als je op de website van N26 de advertentiecookies afwijst in het cookiekeuzemenu, komen ze toch gewoon binnen.

Nadat we N26 om commentaar vroegen, zijn deze cookieproblemen snel opgelost. De app ‘praat’ wel nog steeds met minstens één derde partij (Adjust).

Openbank

De site van het Spaanse Openbank plaatst marketingcookies zonder je toestemming. Een technische fout volgens Openbank. Inmiddels is de fout hersteld.

Bij een hertest begin juni zien we ook dat het cookiemenu minder ‘sturend’ is richting akkoord voor cookies.

In de app zien we geen privacyproblemen. Openbank krijgt door de aanpassingen alsnog de privacyscore ‘goed’.

Revolut

De Britse Revolut bank zegt in zijn privacyverklaring mailadressen en/of telefoonnummers van klanten naar Facebook te uploaden om via het platform te kunnen adverteren bij deze klanten. Je kunt een mail naar Revolut sturen om hier bezwaar tegen te maken.

De app communiceert zonder kennisgeving met allerhande marketingbureaus.

Gevestigde banken doen het beter

De oude banken slagen wel voor de privacytest. We zien slechts kleine problemen:

ING

De privacyverklaring van ING is van begin juni 2019 en meldt nog dat je aanbiedingen kunt krijgen op basis van de bij- en afschrijvingen op je betaalrekening. Dit plan ging toen na enkele weken in de ijskast. De privacyverklaring is nog steeds niet bijgewerkt naar de actuele situatie.

is van begin juni 2019 en meldt nog dat je aanbiedingen kunt krijgen op basis van de bij- en afschrijvingen op je betaalrekening. Dit plan ging toen na enkele weken in de ijskast. De privacyverklaring is nog steeds niet bijgewerkt naar de actuele situatie. ING verkoopt op zijn site ook ‘ING verzekeringen’ die eigenlijk van Nationale-Nederlanden zijn. Maar het is mogelijk niet elke klant duidelijk dat je gegevens bij deze derde partij belanden als je een 'ING-verzekering' afsluit. ING is het niet met de kritiek eens, maar belooft toch te kijken of de communicatie beter kan.

Andere banken

De site van ASN Bank plaatste advertentie-volgcookies zonder er toestemming voor te vragen. Dit probleem werd snel gerepareerd.

Bij Knab, Regiobank en SNS Bank hadden we kritiek op de tekst in de cookiemelding: die vonden we niet echt duidelijk. Regiobank en SNS hebben inmiddels een link opgenomen naar uitleg over de cookies.

Bevindingen per bank (na hertest 3 juni)

