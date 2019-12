Als je een aangiftebrief ontvangt, ben je verplicht om belastingaangifte te doen over 2018. Maar ook als je geen brief ontvangt kan het verplicht of juist slim zijn om aangifte te doen. We leggen je uit waarom en geven daarbij voorbeelden hoe je over dit jaar en voorgaande jaren geld kunt terugkrijgen via je aangifte.

Wel een aangiftebrief ontvangen

Als je wél een aangiftebrief hebt ontvangen van de fiscus, dan is belastingaangifte verplicht. Zonder uitzondering. Het maakt dan niet uit hoeveel je inkomen is. De brief ontving je in januari of februari, zowel in je brievenbus als in je Berichtenbox op mijn.overheid.nl.

Dat geldt ook als je verwacht geld terug te krijgen van de Belastingdienst. Pas dus op als je het niet de moeite waard vindt om aangifte te doen om geld terug te halen, maar wel een aangiftebrief hebt ontvangen. Ook dan kun je een boete krijgen voor het niet of te laat doen van aangifte.

Er geldt een aanslaggrens van €46. Als je €46 of minder moet bijbetalen, krijg je geen aanslag opgelegd. Je bent dan dus ook geen belasting verschuldigd. Maar als je een aangiftebrief hebt ontvangen, is belastingaangifte toch verplicht. Alleen als je een voorlopige aanslag hebt gehad met een te betalen bedrag, geldt deze regel niet en moet je ook bedragen kleiner dan €46 betalen.

Geen aangiftebrief ontvangen

Soms is belastingaangifte ook verplicht als je geen aangiftebrief ontvangt van de Belastingdienst. Dat is zo als je kunt weten dat je belasting moet bijbetalen. Je moet dan uit eigen beweging aangifte doen.

Niet iedereen met een inkomen hoeft aangifte te doen. Heb je het hele jaar dezelfde baan? Je werkgever houdt dan vaak precies het bedrag dat je verschuldigd bent aan inkomstenbelasting al in op je salaris (als loonheffing).

Maar als je veel bezittingen hebt, bijvoorbeeld veel spaargeld, is belastingaangifte verplicht. Of als je meer dan €6000 per jaar verdient met een baan waarop geen loonbelasting is ingehouden. Ook als je in een jaar van baan wisselde, meerdere banen tegelijk had of AOW én een pensioen ontving, moet je vaak belasting bijbetalen.

Wie minder dan €47 moet bijbetalen op de aangifte, hoeft geen aangifte doen. Dan wordt er namelijk toch geen aanslag opgelegd. Dat geldt niet als je een voorlopige aanslag hebt gehad met een te betalen bedrag.

Niet verplicht, wel slim

Vaak kun je door belastingaangifte te doen juist geld terugkrijgen van de fiscus. We geven hier een aantal voorbeelden:

Uitproberen

Aangifte doen is niet verplicht als je geen aangiftebrief hebt ontvangen, maar vaak is het toch de moeite waard. Of aangifte doen in jouw geval slim is, kun je het best zelf uitvinden door de belastingaangifte in te vullen via ‘Mijn belastingdienst’. Je moet daarvoor wel inloggen met een DigiD. Als je die nog niet hebt, moet je eerst een DigiD aanvragen.

Daarmee kun je volgens de Belastingdienst vrijblijvend je situatie invullen. De Belastingdienst zegt namelijk dat ze alleen de informatie bekijken die je daadwerkelijk opstuurt. Stuur je niks op, dan kijken ze er dus niet naar. In het laatste scherm van de online aangifte in Mijn Belastingdienst zie je of je belasting terugkrijgt. En zo ja, hoeveel. Nog vóór je je gegevens verstuurt.

Krijg je maar €14 of minder terug, dan heeft aangifte doen geen zin. Zulke kleine bedragen worden niet geretourneerd.

Laat je niet op het verkeerde been zetten

Wij kregen de afgelopen jaren verschillende signalen van consumenten die ten onrechte een brief van de Belastingdienst ontvingen met de tekst: 'Volgens onze gegevens is uw situatie niet gewijzigd. U hoeft daarom waarschijnlijk geen belasting te betalen. U ontvangt van ons dan ook geen aangiftebrief.’

Dit kan verwarrend werken, omdat aangifte doen in bepaalde gevallen wél wat oplevert. Zoals hier:

Voorbeeld

Een van de melders kreeg de brief, maar had zorgkosten gemaakt. Dit kon de Belastingdienst natuurlijk niet weten, maar als zij de aangifte niet invult zou ze de belastingteruggave mislopen. De ontvangen brief zou haar op het verkeerde been kunnen zetten als ze zich zelf er niet wat in had verdiept.

Vaar dus niet blind op een aankondiging als deze van de Belastingdienst. Belasting terugkrijgen kan nog tot 5 jaar na afloop van het betreffende belastingjaar, door alsnog aangifte te doen.

Bij twijfel

Twijfel je of je belasting moet bijbetalen of terug kunt krijgen, vul dan op proef de aangifte in op Mijn Belastingdienst. Dat kan voor het jaar 2018 sinds 1 maart 2019. Binnen een uur weet je het dan zeker. Vaak gaat het echt om honderden euro’s. Als je nog geen DigiD hebt, moet je die wel eerst aanvragen.

Ga naar de oude belastingaangifte om geld terug te vragen voor 2014, 2015, 2016 en 2017.

Geld terugkrijgen over 2013 en eerder kan niet meer.

Vóór 1 mei

Als je begin 2019 een aangiftebrief hebt ontvangen van de Belastingdienst, moest je de aangifte vóór 1 mei indienen. Tenzij je tussen 1 maart en 1 mei uitstel aanvroeg via Mijn Belastingdienst. Je kreeg dan zonder opgaaf van reden uitstel tot 1 september 2019.

Meer over belasting: