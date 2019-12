Checklist ontslagvergoeding

Tip 1: verzoek om 'middeling'

Wat is het

Een ontslagvergoeding zorgt éénmalig voor een piek in het inkomen. Daarna daalt het inkomen vaak tot 70% van het vroegere salaris (WW). In dat geval kun je vaak geld terugkrijgen met de zogeheten middelingsregeling. Die werkt als volgt: wie in een periode van drie jaar ruim €545 meer belasting betaalt dan als die inkomsten gelijkmatig over die periode verdeeld waren geweest, krijgt het meerdere op verzoek terug. Check gratis of en hoeveel je terugkrijgt.

Voorbeeld

Paul heeft een inkomen van €50.000 per jaar en wordt op 1 oktober 2015 ontslagen. Hij krijgt een ontslagvergoeding van €50.000. Als de belastingaanslag over 2013 binnenkomt, vraagt hij de Belastingdienst de jaren 2013 tot en met 2015 te middelen. Hij krijgt €860 terug.

Haastige spoed…

Tóch had Paul beter even geduld kunnen hebben. Als hij in 2016 en 2017 alleen een WW-uitkering krijgt van €35.000, kan hij beter vragen om middeling van de jaren 2015, 2016 en 2017. Dat levert namelijk ongeveer €4000 op. Omdat jaren maar één keer in de middeling betrokken mogen worden, en al deze verzoeken het jaar 2015 bevatten, sluit de teruggave van €860 de teruggave van €4000 uit. Wacht dus met een middelingsverzoek tot u zicht heeft op het inkomen ná het ontslag. Vul daarna pas de middelingsberekening in.

Hoe het werkt

Je mag tot 6 jaar terug verzoeken om middeling. Soms zelfs langer. Stuur een brief naar de Belastingdienst. Doe daar een kopie bij van de print van de berekening.

Tip 2: sparen voor later

Waarom nu?

Het jaar waarin je een ontslagvergoeding ontvangt, is vaak een goed moment om een bedrag te sparen voor de oude dag. Dit kan bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrenteverzekering. Tenminste, als je al snel nieuw werk vindt of de ontslagvergoeding niet (helemaal) nodig hebt om de periode naar nieuw werk te overbruggen. Als je de afgelopen 7 jaar geen of een mager pensioen opbouwde bij je werkgever, bespaar je zo ook nog belasting. Meestal is de belastingbesparing bij sparen in het jaar van ontslag hoger dan bij sparen in een ander jaar.

Belastingbesparing

Omdat de inleg aftrekbaar is, krijg je belasting terug van de Belastingdienst. In het jaar van de ontslagvergoeding is je inkomen meestal hoger dan in jaren zónder ontslagvergoeding. Bij een hoger inkomen is het belastingtarief vaak ook hoger. Daardoor krijgt je dit jaar meestal een groter deel van de premies terug dan bij sparen in andere jaren. Op je oude dag betaal je belasting over de uitkering, maar meestal is het tarief dan lager omdat het inkomen is gedaald en de AOW-premie wegvalt. Wie veel spaargeld heeft, bespaart jaarlijks ook nog 1,2% belasting over het spaarpotje.

Hoeveel sparen

Of en hoeveel ruimte je hebt om met deze fiscale voordelen te sparen voor de oude dag, ontdek je met de rekenhulp lijfrentepremie. Anders dan de naam doet vermoeden geldt die rekenhulp niet alleen voor een verzekering, maar ook voor banksparen voor het pensioen. Check wat beter is.

Let op: de rekenhulp begint met een berekening van de jaarruimte, maar bereken altijd óók de reserveringsruimte. Heb je reserveringsruimte, gebruik die dan eerst, anders verlies je onnodig rechten.

Tip 3: advocaatkosten

Schakel je juridische hulp in bij je ontslag? Probeer dan met je werkgever af te spreken dat hij de rekening voor je advocaat betaalt. De werkgever zal deze kosten dan inhouden op de aangeboden ontslagvergoeding. Toch is dit gunstig voor je, want op deze manier betaal je de vergoeding van je bruto- in plaats van uw nettosalaris. Sinds werkgevers verplicht de werkkostenregeling moeten toepassen, zijn ze helaas minder snel bereid hieraan mee te werken. De werkkostenregeling is sinds 2015 verplicht voor alle werkgevers.

