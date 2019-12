Zo regel je de vrijgestelde schenking

Aangifte schenkbelasting

Schenkingsakte en andere bewijsstukken

Bewaar het bewijs van de schenking, zoals een printje van de overschrijving.

Bewaar ook de bewijzen van de besteding van het geld (bijvoorbeeld de overschrijving naar de aannemer of de kwitantie van de verbouwing).

Als de schenking gebruikt wordt voor een aflossing, is het aan te raden dat de schenker het geld overmaakt aan de begunstigde, die daar vervolgens zelf mee aflost bij de bank.

Een schenkingsakte is geen vereiste, maar versterkt je positie ten opzichte van de fiscus wel. Je hebt namelijk alleen recht op de vrijstelling als de schenking is gedaan onder de voorwaarde dat de schenking moet worden gebruikt voor het huis. Dat kun je in een akte vastleggen. Een ander voordeel van zo'n akte is dat je er latere onduidelijkheid of meningsverschillen (bijvoorbeeld tussen de kinderen) mee kunt voorkomen. Een akte is extra wenselijk als er veel tijd zit tussen de schenking en de besteding van de schenking.

Notaris of fiscalist

Een notariële akte is niet vereist. Een notaris of fiscalist kan wel voorkomen dat je fouten begaat, omdat er veel bijzonderheden zijn om aan te denken. Sommige fouten zijn kostbaar. Afstemmen met een specialist is vooral aan te raden als je:

veel vragen hebt over de vrijstelling.

het idee hebt dat je in een bijzondere positie verkeert.

een plan wilt maken om je vermogen zo slim mogelijk over te dragen naar de volgende generatie.

De notaris is er bovendien in gespecialiseerd de overeenkomst zo op te stellen dat hij precies bij je past. Wil je bijvoorbeeld voorkomen dat de schenking bij echtscheiding van je kind gedeeltelijk bij zijn partner terechtkomt? Of wil je zorgen dat de schenking wordt 'ingebracht', zodat een kind dat niets krijgt bij overlijden gelijkgetrokken wordt met een kind dat een schenking voor de eigen woning kreeg? Dan kan een notaris je bij deze kwesties helpen.

Zelf regelen

1. Maak een akte

Er zijn online modelovereenkomsten te vinden. De Consumentenbond heeft deze echter niet getoetst. Ze zijn waarschijnlijk niet zo goed op je eigen situatie toegespitst als de akte van de notaris, maar wie het toch zonder notaris doet, is wel beter gewapend mét akte dan zónder akte.

De Consumentenbond vindt de keuze om géén adviseur in te schakelen begrijpelijk bij een kleine schenking. Als je een specialist inschakelt blijft er wel héél weinig van het belastingvoordeel over. En bij rechttoe rechtaan situaties lijkt zulk advies ook niet altijd nodig. Print de akte 2 keer uit. Zowel de schenker als de begunstigde moeten beide stukken tekenen. Beiden bewaren jullie 1 exemplaar.

2. In de akte: clausules

Soms kun je niet al je kinderen op hetzelfde moment en op dezelfde manier bevoordelen. Veel ouders willen dat dit later wordt rechtgetrokken. Je kunt dat regelen in je testament, maar ook door bij de schenking op te nemen dat de schenking wordt 'ingebracht'. Als je dat doet, wordt de schenking verrekend bij het verdelen van de erfenis, als de situatie dan nog niet gelijkgetrokken is. Neem in de schenkovereenkomst bijvoorbeeld de volgende clausule op:

<naam begunstigde> moet deze schenking inbrengen in de nalatenschap van <naam schenker>, zodat de kinderen uiteindelijk evenveel zullen krijgen.

Als je niet wilt dat een schenking (mede) in handen komt van de partner van de begunstigde, neem je de zogenaamde uitsluitingsclausule op.

Bekijk: Voorbeeldteksten voor een uitsluitingsclausule.

Let op dat aan de schenking voor de eigen woning geen voorwaarden mogen zitten, bijvoorbeeld opschortende of herroepelijke voorwaarden. De enige voorwaarde die je mag stellen is dat het hele bedrag aan de eigen woning moet worden uitgegeven en anders vervalt.

3. Kwijtschelden?

Veel ouders lenen hun kinderen geld voor de eigen woning. De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling zien zij vaak als goede aanleiding om een deel van die lening kwijt te schelden. Ga van te voren na of dat echt verstandig is. De lening levert immers voordeel op.

Als je kiest voor kwijtschelding hoef je geen 'kasrondje' te maken, door het bedrag eerst over te maken. De staatssecretaris vindt dat een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de schuld hetzelfde is als het schenken van een bedrag waarmee die schuld wordt afgelost. Vergeet niet aangifte te doen van de schenking.

