Hoe kies je een taxateur?

Waar heb ik een taxatie voor nodig?

Je kunt met een taxatie beoordelen of de vraagprijs van een woning reëel is. Je hebt sowieso een taxatie nodig om de hypotheek rond te krijgen. De hoogte van de hypotheek is namelijk niet alleen afhankelijk van je inkomen, maar ook van de waarde van je woning. Je mag maximaal 100% van de marktwaarde van je woning financieren.

Tip: koop je een oudere woning, dan is het vaak verstandig om niet alleen een taxatie maar ook een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Dit is een apart rapport. In een bouwkundige keuring staan de gebreken en herstelkosten van de woning.

Waar moet je op letten als je een taxateur inschakelt?

De taxateur mag niet jouw aankoopmakelaar zijn of de makelaar van de verkoper. Verder is het belangrijk dat de taxateur voldoende kennis heeft over de lokale huizenmarkt om een verantwoorde taxatie te kunnen uitbrengen.

Elke geldverstrekker kan eigen eisen stellen aan de taxatie. Vraag, voordat je een taxateur inschakelt, aan je hypotheekverstrekker waar de taxatie aan moet voldoen. Zo weet je zeker dat de hypotheekbank jouw taxatierapport accepteert.

Voorbeelden van eisen

De afstand waarop de taxateur is gevestigd ten opzichte van het huis. Dit kan variëren van bijvoorbeeld 10 tot 30 kilometer. Daarbij hangt het ervan af of de woning in een grote stad of in een dunner bevolkt gebied staat.

Meestal mag het taxatierapport niet ouder zijn dan 6 maanden op de datum van het bindende aanbod voor de hypotheek.

Het rapport moet zijn gevalideerd door een van de volgende validatie-instituten: NWWI, Taxateurs Unie, iValidatie of TVI. Een validatie is een controle door een onafhankelijke partij. De kosten hiervan zijn verwerkt in de prijs van het taxatierapport.

Wat kost een taxateur?

De kosten voor een taxatierapport bestaan uit:

het tarief van de taxateur

kadasterkosten

gemeentelijke kosten

administratiekosten

BTW

Vraag bij de prijs van een taxatie of al deze kosten zijn inbegrepen. Gemiddeld betaal je rond de €500 voor een taxatierapport.

Vraag je bij meerdere taxateurs de tarieven op, controleer dan goed of alle bijbehorende kosten zijn inbegrepen en of de taxateur voldoet aan de eisen van de hypotheekbank.

Calcasa goedkoop alternatief

Voor slechts €27,95 bestel je bij Calcasa een taxatie van je woning. Binnen enkele minuten heb je het rapport in handen. Er komt dus geen taxateur langs om het huis te bekijken. Steeds meer banken accepteren deze 'automatische' taxatie als alternatief voor een 'echte' taxatie. Wel gelden er aanvullende voorwaarden; De aanvraag moet lopen via de bank, het gevraagde hypotheekbedrag mag niet hoger zijn dan 90% van de getaxeerde waarde en de woning niet duurder dan €750.000.

Verschillende banken stellen nog aanvullende voorwaarden aan het gebruik van een Calcasa-rapport. Check deze vóórdat je een taxatie aanvraagt. Heb je een hypotheek met NHG, dan kun je zo'n rapport sowieso niet gebruiken. De getaxeerde woningwaarde door Calcasa kan wel flink verschillen met die bij een 'gewone' taxatie. Heb je echt een bepaald hypotheekbedrag nodig, dan is het verstandiger om wel gewoon een taxateur te laten langskomen.

Vertel waar de taxatie voor is

Geef aan waar je de taxatie voor nodig hebt. Bijvoorbeeld als:

Nieuwe hypotheek. Vertel aan de taxateur welke waarde je nodig hebt om de hypotheek rond te krijgen. Koop je een appartement, dan moet de taxateur checken of de Vereniging van Eigenaren (VvE) voldoende geld opzij zet voor onderhoud (minstens 0,5% van de herbouwwaarde).

Bestaande hypotheek. Met een taxatierapport kun je aantonen dat je woning meer waard is. Daardoor kan mogelijk je risico-opslag omlaag.

Je gaat verbouwen en hiervoor een hogere hypotheek wilt afsluiten. Je laat dan je plannen en de verbouwingskosten zien aan de taxateur, die de waarde van de woning na verbouwing kan vaststellen. Met die hogere waarde kun je ook een hogere hypotheek krijgen (als je inkomen daar ook hoog genoeg voor is).

Opstalverzekering. Vraag de taxateur of hij de herbouwwaarde kan opnemen in de taxatie.

Indicatie voor de verkoopprijs van je huis, afwikkeling van een overlijden of bezwaar tegen de WOZ-beschikking. In deze gevallen is een validatie niet nodig.

Woningwaarde inschatten

Wie voor de aankoop van een woning wil inschatten of het huis het geld waard is, kan hiervan ook een indicatie krijgen door bij het Kadaster op te vragen voor welke prijzen soortgelijke woningen in de buurt zijn verkocht. Kijk ook op Funda naar de vraagprijzen van woningen die in de buurt te koop staan.

Heb je een woning op het oog in een regio waar hoger wordt geboden dan de vraagprijs, vraag dan aan de makelaar of hij de woning met spoed kan taxeren. Dan weet je vóórdat de wettelijke bedenktijd is afgelopen wat de waarde van de woning is. Je kunt ook een vereiste uitkomst van taxatie opnemen in de ontbindende voorwaarden van het koopcontract. De koop gaat dan niet door als de woning minder waard blijkt te zijn.

