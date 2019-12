Bankgarantie: wat is dat en hoe werkt het?

Als je een woning koopt, moet je doorgaans 10% van de koopsom als garantie op de rekening van de notaris storten. In plaats van met eigen geld (waarborgsom) kun je dat ook regelen met een bankgarantie.

Waarom een waarborgsom betalen?

In het voorlopig koopcontract voor je nieuwe huis wordt altijd een waarborgsom opgenomen. Dit wordt gedaan om de verkoper financieel te beschermen, bijvoorbeeld wanneer de koper op het laatste moment van de koop afziet. Meestal gaat het om 10% van de koopsom. Deze 'aanbetaling' wordt aan de notaris overgemaakt, die het beheert in een depot. Als de koop doorgaat, wordt de waarborgsom in mindering gebracht op de totale koopsom.

Wat is een bankgarantie?

Lang niet iedereen heeft voldoende eigen geld om de waarborgsom te voldoen. Kun je dit bedrag niet zelf ophoesten, dan kun je dit regelen via een bankgarantie. Daarbij verklaart de bank dat hij garant staat voor betaling van de afgesproken waarborgsom als jij als koper je verplichtingen niet nakomt. Voor deze garantie rekenen de meeste banken ongeveer 1% aan kosten. Bij een koopsom van €250.000 is het bedrag waarvoor de bank garant staat €25.000. De kosten bedragen dan €250.

Heb je spaargeld?

Heb je voldoende financiële reserves, dan kun je die beter gebruiken. Stel: Je ontvangt 0,4% spaarrente en het transport bij de notaris vindt over 3 maanden plaats. Stort je de gevraagde 10% van het aankoopbedrag (in bovenstaand voorbeeld €25.000), dan loop je €25 aan rente mis. Dat is een stuk minder dan de pakweg €250 die de bank rekent voor een bankgarantie.

Afzien van koop

Mocht je na het afsluiten van de koopovereenkomst toch afzien van de koop en je kunt je niet beroepen op ontbindende voorwaarden, dan ontvangt de verkoper de aanbetaling van 10%. Als de bank een garantie heeft afgegeven, zal de bank dit bedrag voldoen. Je hebt nu een schuld aan de bank, die je hoe dan ook moet terugbetalen.

Lees ook: