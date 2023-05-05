Hypotheekrente-aftrek houden als kind enig erfgenaam is

Wil je dat je kind na je overlijden recht houdt op hypotheekrente-aftrek? Dat kan door in je testament meerdere erfgenamen te benoemen. Dan krijgt je kind bijvoorbeeld 99% en een goed doel 1%. Als er meer dan één erfgenaam is, wordt de familielening niet automatisch ‘weggestreept’ tegen het vermogen in de nalatenschap. Je kind mag dan een nieuwe hypotheek bij de bank afsluiten en daarmee de familielening aflossen. Het houdt dan recht op hypotheekrente-aftrek.