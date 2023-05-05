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Familiehypotheek en de gevolgen na overlijden

Wat gebeurt er met de familiehypotheek aan een kind als een ouder overlijdt? En hoe zit het als het kind overlijdt? Wij vertellen je precies wat de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld hoe je voorkomt dat je kind de hypotheekrenteaftrek kwijtraakt.  
Ellen

Ellen Kloor   Expert hypothekenBijgewerkt op:3 maart 2026

Familiehypotheek en overlijden

Hypotheekrente-aftrek houden als kind enig erfgenaam is

Wil je dat je kind na je overlijden recht houdt op hypotheekrente-aftrek? Dat kan door in je testament meerdere erfgenamen te benoemen. Dan krijgt je kind bijvoorbeeld 99% en een goed doel 1%. Als er meer dan één erfgenaam is, wordt de familielening niet automatisch ‘weggestreept’ tegen het vermogen in de nalatenschap. Je kind mag dan een nieuwe hypotheek bij de bank afsluiten en daarmee de familielening aflossen. Het houdt dan recht op hypotheekrente-aftrek.

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