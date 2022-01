Private lease en hypotheek

Leasecontract en BKR

Een auto privé leasen kan gevolgen hebben voor het afsluiten van een hypotheek. Een private leasecontract wordt gezien als een betalingsverplichting voor de lange termijn. De meeste private leasemaatschappijen registreren je leasecontract daarom bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Leasemaatschappijen die zijn aangesloten bij het Keurmerk Private Lease registreren altijd bij BKR.

Nakomen financiële verplichtingen

Een BKR-registratie moet ervoor zorgen dat je geen financiële verplichtingen afsluit die je niet kunt nakomen. Wij zijn hier voorstander van. De registratie kan het bedrag dat je kunt lenen wél flink verlagen. BKR registreert alle financiële verplichtingen boven de €250 als deze een looptijd van minstens 1 maand hebben.

Ingang en duur BKR-registratie

Het private leasecontract wordt geregistreerd bij BKR zodra de auto wordt geleverd. Na afloop van het private leasecontract is de registratie nog 5 jaar te zien bij BKR. De einddatum van het leasecontract staat erbij. Zo weet een nieuwe aanbieder van leningen dat je geen maandlasten meer hebt voor een private leaseauto.

Invloed op je leencapaciteit

Een private leaseprijs bestaat uit 2 delen:

Een financieel deel: dit bestaat uit de afschrijvingen voor de leaseauto plus de rente. Dit deel is goed voor 65%.

Een service deel: hieronder valt de belasting, onderhoud, reparatie en verzekeringen. Dit deel maakt 35% uit van je totale leasebedrag.

Regelgeving vanaf 1 januari 2022 tot 1 april 2022

Ben je bezig met een hypotheekaanvraag? En ontvang je vóór 1 april 2022 een bindende hypotheekofferte? Je maximale hypotheek wordt €75.000 lager door het private leasecontract. Dit kun je zien in het rekenvoorbeeld.

Wijziging vanaf 1 april 2022

Vanaf 1 april 2022 zijn hypotheekaanbieders verplicht om rekening te houden met de werkelijke, volledige maandlasten van je private leasecontract. Als je na 31 maart 2022 een bindende hypotheekofferte ontvangt, geldt deze nieuwe verplichting.

De impact op je maximale hypotheek is groot. In het eerste rekenvoorbeeld bedraagt je maximale hypotheek €255.000 bij een private leasebedrag van €400 per maand. Vanaf 1 april kun je bij hetzelfde maandbedrag van €400 nog ongeveer €215.000 lenen. Dat scheelt €40.000.

Maximale hypotheek berekenen

Wil jij weten hoeveel je ongeveer kunt lenen als je een private leasecontract hebt lopen? De rekentool berekent je maximale hypotheek op basis van de huidige regels. Dat betekent dat vanaf 1 april 2022 een private leasecontract in de rekentool zwaarder meetelt. Je maximale hypotheek wordt hierdoor vanaf 1 april lager.

Kort leasecontract en vooruitbetalen

Betaal een deel van het bedrag dat je per maand aan de leasemaatschappij betaalt vooruit. Dit kan via ons Autolease-collectief. Je kunt maximaal 50% van het totale private-leasebedrag vooruitbetalen. Dan wordt je leasebedrag per maand lager en kun je een hogere hypotheek afsluiten. Bedraagt je private-leasemaandbedrag bijvoorbeeld nog €200 in plaats van €400? Dan kun je ongeveer €55.000 meer hypotheek afsluiten.

Zorg dat je voldoende spaargeld overhoudt. Als je een huis koopt, kun je met een hypotheek nooit de volledige aankoopprijs en alle bijkomende kosten betalen. Je hebt altijd eigen geld nodig.

Bij het Autolease-collectief kun je soms ook voor een kort contract kiezen. Je kunt het contract dan na 12 of 24 maanden opzeggen. Na afloop van je contract vervalt de lening en daarmee de inschrijving bij BKR. Voor een hypotheek is het alleen belangrijk of er een lening loopt. Niet of je een lening hebt gehad.

Private lease na aankoop huis

Heb je al een huis gekocht en wil je graag een auto leasen? Dit heeft geen invloed op je lopende hypotheek. Wel doet de leasemaatschappij een financiële controle. Sluit je een private-leasecontract af bij een keurmerkbedrijf? Dan wordt dit geregistreerd bij BKR.