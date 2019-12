Conclusie: makkelijk en tijdbesparend

Met Closure kun je aangeven welke abonnementen en accounts je wilt stopzetten. Zo kun je er accounts mee deactiveren en verwijderen zoals die op social media, datingsapps, online marktplaats, streamingsdiensten en vacaturesites. Pasjes als de AH Bonuskaart, Ikea Familypas, Museumkaart of een pas van een bouwmarkt of groothandel kun je ook laten blokkeren.

Met deze nabestaandeservice bespaar je tijd aan het opstellen en verzenden van opzegbrieven aan diverse organisaties waar de overledene klant was. Het aanmaken van het account en invullen van de gegevens is eenvoudig. Als je diensten in de standaardchecklist van Closure mist, dan moet je die wel handmatig toevoegen en dat kost meer tijd.

Pluspunten

Het overzicht van de diensten is in alfabetische volgorde. Handig is dat je met de zoekfunctie snel een organisatie kunt vinden.

Je hebt geen gebruikersgegevens, wachtwoorden of identiteitsgegevens van de overledene nodig.

Je kunt op een later moment nog diensten toevoegen. Hiervoor betaal je geen extra kosten vanwege de vaste prijs.

Je gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Closure gebruikt de gegevens alleen om de bedrijven die je zelf selecteert te informeren.

Minpunt

Het overzicht van diensten is onvolledig. Sommige veelgebruikte diensten ontbreken, waaronder Snapchat, Pinterest en YouTube in de categorie social media.

De dienst kost eenmalig €99. Dat is best prijzig.

Hoe werkt het?

Je maakt een online account aan op closure.nl. Je vult de checklist in door aan te vinken welke diensten per categorie je wilt beëindigen of overzetten en per wanneer. Het overzicht van de diensten is in alfabetische volgorde. Omzetten kies je bijvoorbeeld als je partner overlijdt vóór de wijziging van de tennaamstelling. Je voert persoonsgegevens van de overledene in en zorgt voor het uploaden van de overlijdensakte. Je gaat akkoord met algemene gebruiksvoorwaarden (pdf) van Closure. Je selecteert een vakje waarmee je Closure machtigt om op eigen risico diensten te beëindigen of een contractovername aan te vragen. Voor de verificatie van jou als nabestaande doe je een iDEAL-transactie.

Verdienmodel

Closure verdient aan afspraken die zij maken met bedrijven zoals KPN en Telfort. Deze en andere bedrijven nemen de kosten op zich, omdat het voor hen efficiënter is met een goed ingericht proces. Je kunt ook direct via één van deze bedrijven bij Closure terechtkomen.

Wat kost het?

Je betaalt een vast bedrag van €99 voor deze opzegservice. In maart 2019 krijg je tijdelijk een korting van €49 tot €74. Indien de dienst je wordt aangeboden door een bedrijf zoals KPN, Telfort of Ardanta kan de prijs variëren.

Doel van de aanbieder is dat de dienst in de toekomst volledig kosteloos is voor nabestaanden. Dat wil Closure realiseren door een groot netwerk van bedrijven.

Privacy

In de privacyverklaring van Closure ontbreekt de exacte bewaartermijn van de persoonsgegevens. Dit hebben wij aangekaard bij de aanbieder. Hun reactie hierop is: 'Op het moment dat alles is afgerond nemen wij contact op met de nabestaande en vragen wij of er nog andere dingen zijn die we voor hen kunnen afhandelen. Als dat niet het geval is, bewaren wij de gegevens nog 6 maanden voor de zekerheid. Dit doen wij om de mogelijkheid te bieden om later toch nog iets door te geven en in verband met eventuele vragen over de bevestiging. Na de 6 maanden wordt het dossier verwijderd. Daarvan krijgt de nabestaande van tevoren een bericht. Ook kunnen ze altijd eerder al aangeven het dossier te willen verwijderen.'

