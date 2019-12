Besparen op grafrechten

Waarom is begraven zo duur geworden?

Dat heeft te maken met grafrechten. Vooral bij gemeentelijke begraafplaatsen zijn die de laatste 10 jaar explosief gestegen. Ook hebben sommige gemeenten de vaste huurperiode verhoogd van 20 naar 30 jaar. En hoe langer de huurperiode, hoe hoger de kosten uiteraard.

Gemeenten noemen meerdere redenen voor de enorme stijging in grafrechten, waaronder:

Het teruglopende aantal begrafenissen. In 2017 was 64,7% van alle uitvaarten een crematie en 35,3% een begrafenis, blijkt uit voorlopige CBS-cijfers. Reden voor de groei in crematies is dat deze meestal goedkoper zijn en voor minder gedoe zorgen dan begrafenissen, aldus uitvaartondernemers.

Stijgende grondprijzen.

Gemeentebeleid van de afgelopen 10 jaar: begraafplaatsen moeten 100% kostendekkend zijn.

Hoeveel betaal je aan grafrechten?

Gemiddeld moet je per jaar rekenen op €170 à €180, aldus de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), brancheorganisatie van begraafplaatsexploitanten. Maar je mag niet zelf bepalen hoelang je een graf huurt: de meeste begraafplaatsen hanteren een vaste periode van 20 jaar. De totale kosten van €3400 à €3600 (20 x €170 à €180) moet je bovendien meestal in één keer in het begin afrekenen.

Dat bedrag is inclusief onderhoudskosten en andere onvermijdbare kosten, maar de kosten van de uitvaartonderneming (huur aula- en condoleancezaal, kopen kist en grafsteen, et cetera) zitten er nog niet bij in.

Kan het goedkoper?

Nederland telt naar schatting 3500 tot 4000 begraafplaatsen, met sterk uiteenlopende tarieven. Je kunt dus goedkoper uit zijn door begraafplaatsen te vergelijken op grafkosten. Begin daar wel op tijd mee: de Wet op de lijkbezorging eist dat uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden de uitvaart moet plaatsvinden. Dat is te kort om prijzen te vergelijken. Bovendien hebben veel kleinere begraafplaatsen hun tarieven niet online staan.

Er zijn nog meer manieren om te besparen op de grafrechten. We zetten ze hieronder op een rij:

Bijzondere begraafplaatsen

Bijzondere begraafplaatsen zijn gemiddeld 30 tot 40% goedkoper dan gemeentelijke (schatting van de LOB). Deze zijn meestal in handen van een geloofsgemeenschap. Je kunt daar tegenwoordig vaak ook als niet-gelovige en andersgelovige van buiten de gemeentegrens terecht. Het aanbod is bovendien ruim: twee derde van alle begraafplaatsen zijn bijzondere begraafplaatsen. Ook natuurbegraafplaatsen vallen in deze categorie.

Natuurbegraafplaatsen: eeuwige grafrust Een graf in een natuurgebied is bijna onzichtbaar en gaat op in de natuur. Soms wordt het gemarkeerd met een stukje boomstam of steentje en nabestaanden kunnen het altijd terugvinden via de gps-coördinaten. De kosten variëren sterk. Als de beheerder landbouwgrond heeft gekocht en dat laat transformeren in natuur, zijn de kosten hoger dan bij een begraafplaats in een natuurgebied. Gemiddeld kom je uit op €3500 à €5000, maar dan geldt in principe wel eeuwige grafrust. Je krijgt bovendien als nabestaande niet te maken met grafrechten en onderhoudskosten die verlengd moeten worden. Op brana.nu staat een overzicht van de locaties.

Particulier- of familiegraf

Een particulier graf of familiegraf kan voordelig zijn als je voorziet dat er meer dan één persoon begraven zal worden in de toekomst. In dat geval betaal je maar één keer grafrechten en onderhoudskosten. Wel is officieel één familielid gerechtigd om te beslissen wie wordt bijgezet. Daar moeten dus vooraf goede afspraken over worden gemaakt. In de praktijk kunnen het bijzetten van een tweede of derde persoon, het ruimen van een graf, het herbegraven van een persoon of de overdracht van grafrechten tot complexe vragen leiden. Op Uitvaart.nl beantwoordt jurist Willem van der Putten hier vragen over.

Algemeen graf

Een algemeen graf is tot slot een goedkoop alternatief, omdat je hiervoor geen grafrechten betaalt. Hooguit 3 onbekenden, gescheiden door 30 cm aarde, delen daarin een graf. Veel mensen associëren het nog steeds met een armengraf, maar dat is het niet meer. De begraafplaats kiest wel de locatie en ruimt zo’n graf meestal al na 10 jaar. Soms mag je een eigen steentje plaatsen, zoals op de gemeentebegraafplaats in Dordrecht. De totale kosten aldaar voor 15 jaar: nog geen €1500.

Lees ook: