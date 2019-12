Heb ik een uitvaartverzekering nodig?

Of een uitvaartverzekering nuttig of nodig is, hangt af van je financiële situatie. Heb je onvoldoende spaargeld, dan is een verzekering geen overbodige luxe. Maar ook als je wel hebt gespaard, kan een verzekering interessant zijn.

Een uitvaartverzekering geeft de zekerheid dat er geld is voor (een eenvoudige) begrafenis of crematie. Als je weinig eigen spaargeld hebt dan is een uitvaartverzekering zeker verstandig. Het levert meer op dan een spaarrekening. Een goede reden kan ook zijn dat je je nabestaanden niet met de kosten van de uitvaart wilt opzadelen.

Zelf sparen

Bij de huidige lage spaarrentes wint de uitvaartverzekering het al snel van sparen. Dat geldt juist als je de uitvaart ook zelf kunt betalen. Je houdt nauwelijks iets over van de spaarrente als je ook jaarlijks vermogensrendementsheffing betaalt. Spaar je via een uitvaartverzekering voor je uitvaart dan betaal je over €7.118 (2019) per verzekerde geen vermogensbelasting. In dat geval levert bijna elke uitvaartverzekering meer op dan een spaarrekening.

Je kunt je geld natuurlijk ook op een spaardeposito zetten met een looptijd van bijvoorbeeld 10 of 20 jaar. Maar met een deposito moet je mogelijk wel vermogensbelasting betalen. Kies voor een deposito waarbij je het geld boetevrij kunt opnemen bij overlijden. Een andere optie is een uitvaartdeposito. Je krijgt dan een behoorlijke rente en weet zeker dat het geld na je overlijden ook echt wordt gebruikt voor de uitvaart.

Andere mogelijkheden

Lijfrente: bij overlijden gaat het resterende kapitaal naar de nabestaanden. Je moet mogelijk wel vermogensbelasting (vermogensrendementsheffing) betalen. Dit is vooral nuttig als je kiest voor een langere uitkeringsperiode, zoals 20 of 25 jaar. Nabestaanden kunnen het geld in principe vrij besteden. Bij de meeste uitvaartverzekeringen moet je het bedrag aan de uitvaart besteden.

keert alleen een bedrag uit als de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt. Bovendien kennen deze verzekeringen een maximum eindleeftijd. Als je die bereikt, vervalt de polis. Nabestaanden kunnen het geld in principe vrij besteden. Bij de meeste uitvaartverzekeringen moet je het bedrag aan de uitvaart besteden. Uitvaartvereniging: je kunt ook lid worden van een uitvaartvereniging. Je betaalt dan ledencontributie en de vereniging (zonder winstoogmerk) werkt vaak met vrijwilligers. Vaak heeft een uitvaartvereniging afpraken met bepaalde dienstverleners zodat je korting krijgt. Het is vaak voordeliger dan een uitvaartverzekering, maar een uitvaartvereniging werkt lokaal, dus er moet er wel een in de buurt zijn.

Waar moet je op letten bij een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering dekt vaak niet alle kosten. Bekijk vooraf dus goed wat de verzekering wel en niet dekt.

De kosten van een uitvaart worden elk jaar hoger, onder andere door inflatie. Hierdoor kan het gebeuren dat het verzekerde bedrag niet hoog genoeg is om de kosten van je uitvaart te dekken. Let daarom goed op of je een geïndexeerde uitvaartverzekering hebt afgesloten.

hebt afgesloten. In principe ben je bij alle verzekeraars vrij in de keuze van uitvaartverzorger. Alleen als je een naturaverzekering hebt van Dela, Monuta of PC Hooft kun je wel voor een andere uitvaartverzorger kiezen, maar dan is het bedrag dat je uitgekeerd krijgt veel lager.

