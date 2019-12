Grens belastingvrij sparen in 2020 naar €30.846

Belastingvoordeeltje

Als je op 1 januari 2020 niet meer dan €30.846 aan spaargeld of beleggingen hebt, hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen (in 2019: €30.360). Voor stellen geldt dat tot €61.692 (in 2019: €60.720). Bóven het heffingsvrije vermogen wordt over de eerste €72.797 aan spaargeld en/of beleggingen een rendement verondersteld van 1,80% (2019: 1,94%). Hierover heft de fiscus zoals altijd 30% vermogensbelasting, oftewel afgerond 0,54%. Dat is lager dan in 2019, met 0,58% heffing. Dit betekent maximaal een paar tientjes voordeel voor mensen met ruim een ton (stellen ruim 2 ton) aan vermogen in box 3. Je merkt dit in de aangifte inkomstenbelasting die je doet in het voorjaar van 2021.

Ook voor hogere vermogens

Ook degene die meer vermogen heeft, wordt over 2020 iets minder zwaar belast. Het veronderstelde (ook wel fictieve) rendement voor de tweede schijf gaat van 4,45% naar 4,22%, waarover de Belastingdienst weer 30% heft. Dat maakt afgerond 1,27% (2019: 1,34%) belasting.

Bij een vermogen boven de €1.036.418 in box 3 rekent de fiscus met een rendement van 5,33%. Dat is in 2019 nog 5,6%. Over dat deel van het vermogen betaal je dus 1,60% belasting (2019: 1,68%).

Box 3 vermogen Spaardeel (0,06%) Beleggingsdeel (5,33%) Fictief rendement Heffing (30%) €0 - €30.846 (heffingsvrij vermogen) - - - 0 €30.846 - €103.643 67% 33% 1,80% 0,54% €103.643 - €1.036.418 21% 79% 4,22% 1,27% Meer dan €1.036.418 0% 100% 5,33% 1,60%

Bereken hoe de vermogensrendementsheffing in 2020 voor jou uitpakt.

Vermogensbelasting vanaf 2022

Staatssecretaris Menno Snel liet in een brief aan de Tweede Kamer weten de vermogensbelasting flink op de schop te nemen. Komend jaar dient hij een wetsvoorstel in dat moet ingaan op 1 januari 2022. Daarin rekent de fiscus voor het eerst met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden die je hebt. Over deze werkelijke hoeveelheid spaargeld wordt dan een vooraf vastgestelde rente berekend. Dat zal positief uitpakken voor mensen met alleen spaargeld. Zelfs als je €400.000 spaargeld hebt, hoef je dan niets te betalen. Maar de belegger, gaat er flink op achteruit. Lees meer hierover in de blog.

Bron: Kamerbrief van staatssecretaris Menno Snel over aanpassing box 3