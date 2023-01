Niet alleen wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij. De overheid heeft een speciale website waarbij je een persoonlijk overzicht krijgt van de wijzigingen voor 2023. Je beantwoordt een aantal vragen over je persoonlijke situatie. Daarna krijg je een overzicht van de wijzigingen die voor jou van toepassing zijn.

Belasting over je vermogen verandert

Belasting over je inkomen

Dit jaar zijn er weer beperkte aanpassingen in het belastingtarief van de eerste schijf.

Het tarief daalt met 0,14% naar 36,93%. Dat betekent bij een inkomen van €45.000 dat je €63 minder belasting betaald. Het tarief van de tweede schijf blijft 49,5%. Dit tarief betaal je als je inkomen hoger is dan €73.031. Dit bedrag ligt €3633 hoger dan in 2022.

AOW

Ook voor AOW-gerechtigden is het tarief in de eerste en tweede schijf verlaagd met 0,14%. Je betaalt 19,03% over de eerste €37.149 (€35.472 in 2022). Bij een inkomen tussen de €37.149 en €73.031 betaal je 36,93% belasting. Is je inkomen hoger? Dan blijft het tarief 49,5%.

Heffingskortingen

Niet alleen de belastingtarieven en -schijven veranderen. Ook de heffingskortingen zijn weer aangepast, waardoor je netto-inkomen verandert.

Aftrekposten

Er zijn 4 belangrijke wijzigingen op komst met betrekking tot aftrekposten

Belastingtarief bezit eigen woning daalt

Huiseigenaren betalen een lager belastingtarief voor het bezit van hun woning. Dat heet het eigenwoningforfait. Deze belasting daalt van 0,45% naar 0,35% van de woningwaarde. Dit percentage geldt voor woning met een waarde tot €1.200.000. Voor woningen met een hogere woz-waarde blijft het tarief gelijk.

Ondanks de verlaging is het maar de vraag of je er netto op vooruit gaat. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je woning. Volgens de Waarderingskamer zal de WOZ-waarde in 2023 gemiddeld 17% hoger zijn dan in 2022. Ben jij het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? En wil je dat rechtzetten? Kom dan in actie. Neem contact op met je gemeente en maak bezwaar tegen de hoogte.

Afschaffen middelingsregeling

De middelingsregeling is een interessante regeling voor mensen met wisselende inkomsten. Dit geldt voor ondernemers en voor mensen met een ontslagvergoeding. Maar denk ook aan vroegpensioen, onbetaalde sabbatical of als je na je pensionering veel minder inkomsten ontvangt.

Bij de regeling wordt de belasting berekend over het gemiddelde van de 3 jaren. Dit levert bij wisselende inkomsten vaak belastingteruggave op. Helaas wordt de regeling afgeschaft en is 2022-2024 het laatste tijdvak waarover je middeling kunt toepassen.

De middelingsregeling is een ingewikkelde regeling die je veel kan opleveren. Uit onderzoek blijkt dat 85% van de mensen die recht hebben op een teruggave hier geen beroep op doet. Denk hierbij aan een teruggave van minimaal €500. Controleer of jij hier gebruik van kan maken op Berekenhet.nl.

Elektrische auto van de zaak

De bijtelling voor de elektrische auto blijft in 2023 16%. Wel daalt wederom het bedrag waarover deze 16% gerekend wordt. In 2023 is dit nog maar over de eerste €30.000. Is de waarde van de auto hoger? Dan betaal je over het resterende bedrag de normale 22% bijtelling.

De korting op de bijtelling is door deze aanpassingen in 2023 nog maar (maximaal) €1.800. Namelijk 6% van €30.000.

Het profijt dat je hebt van deze korting hangt af van je belastingtarief. Bij een inkomen tot ongeveer €73.000 is het voordeel van deze regeling netto €664 per jaar. Bij tenaamstelling van de auto in 2023. Bij een hoger inkomen is het netto voordeel €891 per jaar.

Het bijtellingstarief blijft 5 jaar lang ongewijzigd. Vanaf het moment dat een auto voor het eerst op naam is gezet. Lease je de auto langer dan 5 jaar? Dan betaal je daarna over de hele waarde 22%.

Alternatief: elektrische auto in privé

Er komt meer subsidie beschikbaar voor particulieren die een elektrische auto gaan kopen. Die subsidie was er in 2022 ook al. Het potje voor nieuwe auto’s was alleen al in een paar weken op. De maximale subsidie per nieuwe auto daalt naar €2950. Voor tweedehandsauto’s is en blijft er €2000 subsidie mogelijk. De regeling geldt ook voor private lease. Aanvragen kan vanaf 10 januari 2023.

Vergoedingen werkgever

Een werkgever mag verschillende vergoedingen belastingvrij verstrekken.

Vrijstelling schenkbelasting

In 2023 zijn de jaarlijkse bedragen weer verhoogd.

Aan ieder van je kinderen mag je in 2023 belastingvrij tot €6035 schenken.

Aan anderen mag je in 2023 per persoon maximaal €2418 belastingvrij schenken.

Verlagen schenking eigen woning

In 2023 is het bedrag dat je belastingvrij voor de eigen woning mag schenken flink verlaagd van €106.671 naar €28.947. Wel mag je in 2023 de schenking van 2021 of 2022 nog aanvullen als je deze toen niet maximaal benut had.

Aandelenopties van je werkgever

Veel werkgevers geven hun werknemers opties. Dit is met name bij startups populair. Tot en met 2022 moest je daar vaak al belasting over betalen voordat je de aandelen kan of mag verhandelen. Vanaf 2023 is dat gelukkig niet meer zo.

Energiemaatregelen

In 2023 veranderen er diverse elementen op energiegebied. Zo wordt het prijsplafond ingevoerd, de energiebelasting aangepast en het btw-tarief weer verhoogd. Wil je precies weten hoe het zit? We hebben op onze energiepagina alle informatie overzichtelijk op een rij gezet.

Toeslagen

De bedragen voor de toeslagen zijn verhoogd. Hierdoor hebben meer mensen recht op zorgtoeslag en huurtoeslag dan in 2022. Loop geen toeslag mis en maak een proefberekening om te zien of je recht hebt op een toeslag.