Uitvaartverzekering: kinderen niet altijd gedekt

De meeste uitvaartpolissen dekken ongeboren kinderen al vanaf ongeveer 27 weken zwangerschap. Vaak zijn kinderen tot 18 jaar meeverzekerd, maar het is niet altijd gratis. Ook kan het verzekerde bedrag sterk per verzekeraar en polis verschillen.

Uitvaartverzekering en kinderen

Uitvaartverzekeraars Ardanta en Monuta verzekeren op hun huidige uitvaartpolissen kinderen tot 18 jaar gratis mee, Yarden tot 21 jaar (met de Mijn Laatste Wensen-uitvaartverzekering).

Bij Monuta geldt voor de gratis kinderverzekering een wachttijd van 3 maanden. Overlijdt je kind binnen die wachttijd door een ongeval? Dan heb je volgens de nieuwste voorwaarden van Monuta (eind 2018) wel dekking. Wil je die 3 maanden wachttijd omzeilen, dan kun je ook een kinderverzekering afsluiten. Je betaalt daarvoor wel premie.

De uitvaartkosten van kinderen zijn bij Ardanta, Monuta en Yarden gedekt tot het hoogste verzekerde bedrag van de verzekeringsnemer, zoals de ouders. Bij Dela zijn kinderen tijdens de zwangerschap tot 60 dagen na de geboorte gratis meeverzekerd, daarna betaal je een kinderpremie (tot 25 jaar). Je moet je kind dan niet vergeten aan te melden voor de verzekering.

Uitvaartverzekering en baby's

Bij overlijden van een pasgeboren kind, of bij de geboorte van een levenloos kind, kunnen andere regels gelden.

Bij Ardanta en Monuta is de uitkering maximaal gelijk aan het verzekerd bedrag van één van de ouders. Dela regelt en verzorgt de verzekerde uitvaartdiensten. Er is geen maximumbedrag omdat het om een natura-uitvaartverzekering gaat.

Bij Yarden is een ongeboren kind vanaf 20 weken zwangerschap tot 6 maanden na geboorte automatisch meeverzekerd, als je polis langer dan 1 jaar loopt. Heb je jouw kind niet aangemeld, dan is het verzekerd bedrag €2.500.

Ook bij Monuta geldt de dekking vanaf 20 weken zwangerschap, maar je moet wel minstens 3 maanden bij Monuta verzekerd zijn om hier aanspraak op te kunnen maken.

Dela stelt geen termijn. Ardanta doet dit ook niet, de verzekeraar vraagt bij overlijden een bewijs van de Burgerlijke Stand of een medische verklaring.

Check dekking en polisvoorwaarden

De genoemde dekkingen gelden voor de huidige of nieuwe polissen van de uitvaartverzekeraars. Zo geeft Monuta aan dat sommige ‘oudere’ producten ook kinderdekkingen hebben, maar met andere voorwaarden. Zo zijn er Monuta-verzekeringen met een looptijd tot 16 jaar of een maximum verzekerd bedrag van €2500.

Check jouw dekking en polisvoorwaarden dus goed, ook op rare uitsluitingen. In sommige 'oude' polisvoorwaarden zijn kinderen nog weleens gratis meeverzekerd, maar bijvoorbeeld pas na een leeftijd van bijvoorbeeld 30 dagen. Overlijdt een baby voor die tijd of komt het levenloos ter wereld, dan wordt er pijnlijk genoeg dus niets uitgekeerd. In de huidige voorwaarden van uitvaartverzekeringen hebben we deze bepaling niet aangetroffen.

Meld je kind aan bij je uitvaartverzekering

Na de geboorte van je kind denk je niet direct aan je uitvaartpolis. Maar vergeet niet om je baby aan te melden voor dekking. Vaak moet dit 30 tot 60 dagen na de geboorte. Denk ook aan het aanmelden bij andere verzekeringen, zoals de zorgverzekering en bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekering.

