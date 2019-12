Een uitvaart regelen is vaak emotioneel zwaar. Toch is het zaak om zo scherp en zakelijk mogelijk te blijven, de kosten kunnen namelijk hoog oplopen. Wij geven tips over wat je allemaal moet regelen als er iemand overleden is en waar je op kunt letten bij de kosten voor een uitvaart.

Stappenplan uitvaart regelen

Als iemand overlijdt moet je van alles regelen. Maar waar moet je beginnen? Een (huis)arts moet in ieder geval vaststellen dat iemand is overleden. En het is bijvoorbeeld handig als je weet of de overledene zijn wensen had vastgelegd en of hij of zij een uitvaartverzekering had. Welke stappen je nog meer moet nemen, lees je in het stappenplan uitvaart regelen.

Wat kost een uitvaart?

De kosten voor een uitvaart kunnen behoorlijk oplopen. Maar je kunt ook kosten besparen door dingen zelf te regelen. Denk bijvoorbeeld aan de bloemen of de afscheidsbijeenkomst. Wij zetten op een rij wat een uitvaart kost en waar je op kunt letten om niet achteraf verrast te worden door een hoge rekening.

Hoe betaal ik mijn uitvaart?

Een uitvaart kost al snel zo'n €7500. Om je nabestaanden niet voor de kosten op te laten draaien moet je zorgen dat je iets hebt geregeld. Je kunt bijvoorbeeld een uitvaartverzekering afsluiten of sparen. Met een uitvaartverzekering dek je de kosten van een begrafenis of crematie. Wij zetten op een rij wanneer je een uitvaartverzekering nodig hebt.