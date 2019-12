Zo verlaag je jouw eigen bijdrage aan zorginstelling

Besparen op eigen bijdrage

De eigen bijdrage die je moet betalen als je naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat, kan oplopen tot ruim €28.000 per jaar. Die bijdrage valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Hoe hoog je eigen bijdrage precies is, hangt onder andere af van je inkomen en vermogen. Het CAK kijkt hiervoor naar de gegevens van 2 jaar geleden op 1 januari.

Is je vermogen en/of inkomen inmiddels fors lager dan 2 jaar geleden? Vraag het CAK dan of ze je eigen bijdrage opnieuw vaststellen op basis van je huidige gegevens. Bereken eerst op Bespaarservice eigen bijdrage of je je eigen bijdrage kunt verlagen. Wij vinden dat het CAK altijd van de laatste inkomens- en vermogensgegevens moet uitgaan.

Let op! Doe je niets, dan past het CAK ook niets aan. Terwijl het opnieuw laten vaststellen je duizenden euro's kan schelen.

Vermogen verlagen

Heb je veel vermogen? Dan kun je de eigen bijdrage voor een verpleeghuis of verzorgingshuis flink verlagen door je vermogen te verlagen. Notarissen weten hier veel over en kunnen je hierbij helpen, maar je kunt ook veel zelf regelen. We geven tips voor je vermogen bij verblijf in een zorginstelling.

Inkomen verlagen

Bij het berekenen van je eigen bijdrage speelt ook je belastbaar inkomen een belangrijke rol. Dat inkomen kun je verlagen met aftrekposten. Dat levert belastingvoordeel op, maar je eigen bijdrage wordt er hoger door. Soms is de verhoging van de eigen bijdrage zelfs meer dan het netto belastingvoordeel. In dat geval is het beter om de aftrekpost niet te claimen in de belastingaangifte.

Rekenvoorbeeld Els is 75 jaar, alleenstaand en woont in een verzorgingstehuis.

Haar jaarinkomen is €19.920. Per maand krijgt Els €1100 aan AOW en €560 aan pensioen.

Haar koopwoning is in 2016 verkocht voor €100.000. Verder heeft Els €25.000 op een spaarrekening. In totaal heeft ze dus €125.000 aan vermogen.

Els' eigen bijdrage voor het verzorgingstehuis stelt het CAK vast op €1650 per maand, dus €19.800 per jaar. In 2019 verandert het inkomen van Els niet. Wel is haar spaargeld inmiddels gedaald tot €85.000, door onder andere schenkingen. Als Els niets doet, blijft haar eigen bijdrage €1650 per maand. Als het CAK zou uitgaan van het huidige spaarsaldo, is de eigen bijdrage nog maar €1408 per maand. Dat levert een besparing op van €2902. Stel dat Els haar vermogen nog verder had verlaagd tot €25.000 (bijvoorbeeld door grotere schenkingen en/of andere grote uitgaven). Dan is haar eigen bijdrage €957 per maand. De totale besparing is in dat geval €8318.

