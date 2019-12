Facebook deelt privacygevoelige informatie met adverteerders

Een chronische ziekte, politieke voorkeur of grote financiële beslissing. Grote kans dat Facebook het weet. Wie ingaat op een advertentie kan die informatie vervolgens weggeven aan anderen. In deze video laten we zien hoe dat werkt.

You can find the English version here.

Targeting op gevoelige en persoonlijke informatie

‘Kanker’, ‘levensgebeurtenis: nieuwe relatie’, ‘erfelijke aandoening’, ‘homo-ontmoetingsplaats’, ‘Messiasbelijdende joden’, ‘Fethullah Gülen’ en ‘anonieme gokkers’. Zomaar een aantal voorgedefinieerde opties waarop een Facebookadverteerder zich kan (update: kon, na onze publicaties over dit onderwerp) richten.

Niet jij, maar Facebook bepaalt welke ‘interesses’/eigenschappen je hebt en wat er aan je account gekoppeld wordt. Facebook doet dat door je accountinformatie van dochteronderneming WhatsApp te analyseren. En door te analyseren waar je op klikt en wat je ‘liket’ en deelt, en welke websites je bezoekt. Ook als je niet bent ingelogd op Facebook in je browser.

Het maakt dus niet uit of je op Facebook alles deelt met iedereen, met alleen vrienden, of met niemand. Adverteerders kunnen persoonlijke informatie gewoon gebruiken en opslaan als je in hun targetgroep zit. Wil je dit voorkomen? Lees dan de tips onderaan deze pagina.

Nare situaties

Vrijwel alle bedrijven en organisaties met een pagina op Facebook, inclusief de Consumentenbond, adverteren op dit platform. De Consumentenbond 'target' zelf ook. Zodat we bijvoorbeeld tests en onderzoeken naar babyspullen specifiek bij jonge (aanstaande) ouders kunnen promoten.

Maar dat 'targeten' kan ook voor heel vervelende en onwenselijke situaties zorgen. Als je ingaat op een advertentie waarbij de adverteerder zijn publiek heeft geselecteerd op privacygevoelige criteria. Dan kun je zonder het te weten een reeks gevoelige interesses en eigenschappen prijsgeven. Denk aan iemand die ingaat op een advertentie voor een zorg- of levensverzekering. En tegelijkertijd ongemerkt aan de verzekeraar doorgeeft dat hij een chronische ziekte (als ‘interesse’) heeft.

Hoe werkt het?

We probeerden dit zelf uit. Met een video-oproep aan mensen die volgens Facebook ‘iets’ met levensverzekeringen hebben. We vermeldden bewust niet dat wie op onze oproep inging, aan ons kenbaar maakt dat hij volgens Facebook een chronische ziekte als ‘interesse’ heeft.

Hannelore Versloot-Alting is een van de Facebookers die op onze oproep inging. We confronteren haar ermee dat Facebook haar een chronische ziekte als ‘interesse’ toedicht. ‘Ik heb reuma, de ziekte van Bechterew’, luidt haar reactie. Voor ons opnieuw een bevestiging dat de interesses die Facebook aan zijn gebruikers koppelt vaak kloppen.

Voor adverteerders is dat een interessante wetenschap. Zij kunnen enerzijds besparen op marketingkosten door gericht te adverteren. En anderzijds zorgen dat ze klanten krijgen die meer opleveren en minder kosten. Want je kunt op Facebook ook advertenties tonen aan mensen die een bepaalde eigenschap of interesse juist níet hebben. Handig voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars die zich graag richten op gezonde potentiële klanten. En hun advertenties bij voorkeur niet tonen aan chronisch zieken.

Na ons onderzoek heeft Facebook sommige 'interesses' verwijderd uit de lange lijst van (duizenden) voorgedefinieerde targeting-opties. Zoals 'homo-ontmoetingsplaats' en 'chronische ziekte', Maar dat heeft geen invloed op lopende advertenties uit ons onderzoek.

7 Tips

Wil je voorkomen dat Facebook jouw persoonlijke gegevens en interesses doorgeeft aan adverteerders? Volg dan deze tips op:

Ga in Facebook naar Instellingen en privacy > Intellingen > Advertenties en klik op ‘Advertentievoorkeuren’ > Je gegevens. Zet onder ‘Over jou’ en ‘Je categorieën’ alle informatie 'uit' waarvan je niet wilt dat die in handen van adverteerders komt. Ga in Facebook naar Instellingen en privacy > Instellingen > Advertenties, en klik op ‘Advertentie-instellingen’. Zet de optie ‘Advertenties op basis van gegevens van partners’ op ‘Niet toegestaan’. Zet ook de optie ‘Advertenties op basis van je activiteit op producten van Facebook-bedrijven die je buiten producten van Facebook te zien krijgt' op ‘Niet toegestaan’. Installeer een ‘ adblocker ’, om te voorkomen dat de Facebook Pixel stiekem op websites verschijnt. Facebook kan dan lastiger bijhouden welke websites je buiten Facebook om bezoekt. Zorg dat Facebook je locatie niet bijhoudt (googel op ‘locatieservices Facebook uitschakelen’). Zodat adverteerders deze informatie niet kunnen verkrijgen. Maak een e-mailadres aan dat je alleen voor Facebook gebruikt. Reageer niet op advertenties op Facebook. Ga naar youronlinechoices.com. Klik op ‘Jouw instellingen’, en zet Facebook uit.

