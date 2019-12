Veranderingen in de vermogensbelasting

De vermogensrendementsheffing ligt al geruime tijd onder vuur. De reden is dat spaarders tot en met 2016 werden afgerekend op een rendement van 4% dat met sparen allang niet meer te halen valt. In 2017 is een ontwikkeling ingezet richting het daadwerkelijk behaalde rendement.

Update juni 2019: uitspraak Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad is bij spaarders in 2013 en 2014 te veel inkomstenbelasting in rekening is gebracht, omdat de Belastingdienst stelselmatig uitging van een onhaalbaar rendement. De wet ging er toen vanuit dat je 4% rente kon halen, terwijl de gemiddelde spaarrente in die jaren nog geen 1,2% bedroeg.

De fiscus maakte daarmee inbreuk op het ongestoord genot van eigendom, aldus Nederlands hoogste rechter op 14 juni 2019. De Consumentenbond krijgt veel vragen over de gevolgen van deze uitspraak. .

Wat is de vermogensrendementsheffing?

De vermogensrendementsheffing is in feite niets anders dan belasting over het vermogen in box 3. Met dit vermogen (spaargeld en beleggingen) word je geacht een bepaald rendement te behalen. Over dit (veronderstelde) rendement heft de fiscus 30% belasting.

Heffingsvrije vermogen

Niet het hele box 3-vermogen wordt belast. In 2019 is de eerste €30.360 (voor fiscale partners €60.720) vrijgesteld. Dit heet het heffingsvrije vermogen. In 2018 was dat €30.000 (voor partners €60.000). Wie groen spaart en/of groen belegt, komt in aanmerking voor een extra heffingsvrij vermogen van €58.539 (2019).

Sparen versus beleggen

Heb je meer dan het heffingsvrije vermogen, dan gaat de Belastingdienst er sinds 2017 vanuit dat je een deel van dat geld spaart en de rest belegt. Naarmate je meer vermogen hebt, groeit het beleggingsdeel. Bij beide vermogensdelen wordt een bepaald rendement verondersteld.

Hoeveel betaal ik over 2018?

In 2018 was dat veronderstelde of fictieve rendement voor het spaardeel 0,36% (gebaseerd op de gemiddelde spaarrente van de laatste tijd) en voor het beleggingsdeel 5,38%. Hierover wordt dan weer 30% belasting geheven.

Box 3-vermogen Fictief rendement Heffing (30%) €0 - €30.000 n.v.t. 0% €30.000 - €100.800 2,02% 0,61% €100.800 - €1.008.000 4,33% 1,30% Meer dan €1.008.000 5,38% 1,61%

Hoeveel betaal ik in 2019?

Voor 2019 daalt het fictieve rendement voor het spaardeel naar 0,13%, terwijl dat voor het beleggingsdeel licht stijgt naar 5,6%. Hierover wordt, net als vorig jaar, 30% belasting geheven.

Box 3-vermogen Fictief rendement Heffing (30%) €0 - €30.360 n.v.t. 0% €30.360 - €102.010 1,94% 0,58% €102.010 - €1.020.096 4,45% 1,34% Meer dan €1.020.096 5,6% 1,68%

Straks: uitgaan van werkelijk rendement

Uiteindelijk moet er een systeem komen waarbij je belasting betaalt over het werkelijk behaalde rendement op je vermogen. Hiervoor bestaan diverse denkrichtingen. Het is nog onduidelijk welke richting het kabinet uiteindelijk gaat kiezen.

Geen vrijstelling voor VvE-spaargeld

Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) zijn sinds 2018 verplicht te sparen voor groot onderhoud. Leden van de VvE's moeten in hun belastingaangifte hun aandeel in het vermogen van de vereniging opgeven in box 3. Komen zij boven het heffingsvrije vermogen, dan betalen ze over hun deel vermogensrendementsheffing.

Dit leidde tot kritische vragen in de Tweede Kamer. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken liet in mei 2019 weten niets te voelen voor een belastingvrijstelling voor VvE-leden. Volgens haar is er geen verschil tussen spaargeld voor onderhoud van een eengezinswoning en het aandeel in het spaargeld van de VvE.

