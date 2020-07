Veranderingen in de vermogensbelasting

De vermogensrendementsheffing ligt al geruime tijd onder vuur. De reden is dat spaarders tot en met 2016 werden afgerekend op een rendement van 4% dat met sparen allang niet meer te halen valt. In 2017 is een ontwikkeling ingezet richting het daadwerkelijk behaalde rendement.

Wat is de vermogensrendementsheffing?

De vermogensrendementsheffing is in feite niets anders dan belasting over het vermogen in box 3. Met dit vermogen (spaargeld en beleggingen) word je geacht een bepaald rendement te behalen. Over dit (veronderstelde) rendement heft de fiscus 30% belasting.

Heffingsvrije vermogen

Niet het hele box 3-vermogen wordt belast. In 2020 is de eerste €30.846 (voor fiscale partners €61.692) vrijgesteld. Dit heet het heffingsvrije vermogen. In 2019 was dat €30.360 (voor partners €60.720). Wie groen spaart en/of groen belegt, komt in aanmerking voor een extra heffingsvrij vermogen van €59.477 (2020).

Sparen versus beleggen

Heb je meer dan het heffingsvrije vermogen, dan gaat de Belastingdienst er sinds 2017 vanuit dat je een deel van dat geld spaart en de rest belegt. Naarmate je meer vermogen hebt, groeit het beleggingsdeel. Bij beide vermogensdelen wordt een bepaald rendement verondersteld.

Hoeveel betaalde ik in 2018?

In 2018 was dat veronderstelde of fictieve rendement voor het spaardeel 0,36% (gebaseerd op de gemiddelde spaarrente van de laatste tijd) en voor het beleggingsdeel 5,38%. Hierover wordt dan weer 30% belasting geheven.

Box 3-vermogen Fictief rendement Heffing (30%) €0 - €30.000 n.v.t. 0% €30.000 - €100.800 2,02% 0,61% €100.800 - €1.008.000 4,33% 1,30% Meer dan €1.008.000 5,38% 1,61%

Hoeveel betaalde ik in 2019?

Voor 2019 daalde het fictieve rendement voor het spaardeel naar 0,13%. Terwijl dat voor het beleggingsdeel licht steeg naar 5,6%. Hierover werd, net als vorig jaar, 30% belasting geheven.

Box 3-vermogen Fictief rendement Heffing (30%) €0 - €30.360 n.v.t. 0% €30.360 - €102.010 1,94% 0,58% €102.010 - €1.020.096 4,45% 1,34% Meer dan €1.020.096 5,6% 1,68%

Hoeveel betaal ik in 2020?

Ook als je meer vermogen hebt, word je in 2020 iets minder zwaar belast. Het fictieve rendement voor de tweede schijf gaat van 4,45% naar 4,22%. Daarover heft de Belastingdienst weer 30%. Dat maakt afgerond 1,27%. Bij een vermogen boven de €1.036.418 in box 3 rekent de fiscus met een rendement van 5,33%. Dat was in 2019 nog 5,6%.

Box 3-vermogen Fictief rendement Heffing (30%) €0 - €30.846 n.v.t. 0% €30.846 - €103.643 1,80% 0,54% €103.643 - €1.036.418 4,22% 1,27% Meer dan €1.036.418 5,33% 1,60%

Straks: uitgaan van werkelijk rendement

Uiteindelijk moet er een systeem komen waarbij je belasting betaalt over het werkelijk behaalde rendement. Hiervoor bestaan diverse denkrichtingen.

De inmiddels afgetreden staatssecretaris Snel (Financiën) kondigde in september 2019 een wetsvoorstel aan. Daarin rekende de fiscus voor het eerst met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden. Dit pakte positief voor mensen met alleen spaargeld, die bij de huidige spaarrentes tot zo'n €400.000 níets zouden betalen. Beleggers gingen er in het voorstel van Snel echter flink op achteruit.

Voor de huidige staatssecretaris van Financiën Vijlbrief is die 'oneerlijkheid' aanleiding het plan van zijn voorganger van tafel te vegen. Vijlbrief liet in juni 2020 weten op zoek te gaan naar een alternatief dat kleine spaarders en beleggers 'in hoge mate ontziet'. Hij overweegt serieus het bedrag waarover spaarders en beleggers geen belasting betalen 'aanzienlijk te verhogen'.

Massaal bezwaar tegen de heffing

Tot het zover is, blijft de vermogensrendementsheffing omstreden. Daarom heeft staatssecretaris Vijlbrief besloten de bezwaarschriften over 2019 opnieuw aan te merken als ‘massaal bezwaar’. Dit omdat naar verwachting net als in 2017 en 2018 veel belastingplichtigen bezwaar zullen maken tegen de heffing.

Geselecteerde bezwaarschriften

De procedure is als volgt: een klein aantal bezwaarschriften wordt geselecteerd en behandeld. Als de rechtsvraag in deze geselecteerde bezwaarschriften onherroepelijk is beantwoord, doet de inspecteur binnen 6 weken een collectieve uitspraak op álle ingediende bezwaarschriften.

Individueel en tijdig bezwaar

Ben je het oneens met de vermogensheffing in belastingjaar 2019 en wil je deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure 2019, maak dan individueel en tijdig bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting 2019. Tijdig is in dit geval vóór de dag van de collectieve uitspraak.

