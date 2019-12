Uitstel belasting aanvragen

Je moest in principe vóór 1 mei 2019 je aangifte inkomstenbelasting doen. Uitstel aanvragen bij de Belastingdienst kon ook tot 1 mei. Alleen in bijzondere situaties, zoals ziekte, kon je later nog uitstel aanvragen.

Wanneer doe je belastingaangifte?

Bijna alle Nederlanders moeten aangifte doen vóór 1 mei. Als je begin 2019 geen aangiftebrief ontving van de Belastingdienst, heb je langer de tijd voor het doen van de aangifte over 2018. Als je belasting moet bijbetalen en geen brief ontving, kan je de aangifte doen tot 14 juli 2019. Als je recht hebt op een belastingterugave tot en met 2023.

Overmacht, zoals bij ernstige ziekte

Sinds 1 mei is het niet meer mogelijk om zonder opgaaf van reden uitstel aan de te vragen via Mijn Belastingdienst of via de BelastingTelefoon. In zeer uitzonderelijke gevallen is het vragen van uitstel per brief nog wel mogelijk.

De Belastingdienst geeft daar online geen informatie over, maar de BelastingTelefoon kan je wel vertellen wanneer zo'n brief kansrijk is, wat erin moet staan en aan wie je die kunt sturen.

Mis je nog gegevens?

Dan kun je de aangifte alvast doen en daarbij aan de voorzichtige kant gaan zitten. Dat wil zeggen dat je in eerste instatie liever te veel dan te weinig belasting betaalt.

Een voorbeeld van een situatie waarbij je de benodigde gegevens nog niet hebt: als je bezwaar hebt gemaakt tegen de WOZ-waarde en je nog wacht op een uitspraak van de gemeente of rechter. Je vult dan bijvoorbeeld de WOZ-waarde in die de gemeente in eerste instantie heeft opgelegd en waartegen je bezwaar hebt gemaakt.

Je loopt dan geen risico op een boete. Blijkt later dat je minder belasting verschuldigd was, dan open je de aangifte opnieuw. Je past hem aan en verzendt de belastingaangifte gewoon nog een keer. De Belastingdienst betaalt het verschil dan aan je uit.

Te laat zonder uitstel

Als je de aangifte niet op tijd hebt ingediend en geen uitstel hebt aangevraagd, loop je het risico op een boete en een hoge aanslag inkomstenbelasting. Daarvoor moet de fiscus wel moet eerst nog een herinnering én een aanmaning sturen, waarna je een korte extra periode krijgt om de aangifte alsnog te doen.

Pas als je beide kansen laat lopen, volgt een boete. De eerste en tweede keer bedraagt die €369, maar bij herhaling loopt die op tot meer dan €5200. Neem de deadline in de aanmaning serieus, want zelfs als je deze maar een paar minuten overschrijdt, deelt de fiscus een boete uit.

Gevolgen van uitstel van belastingaangifte

Uitstel geeft je meer tijd voor het doen van je aangifte, maar heeft ook andere gevolgen.

De renteregeling pakt ongunstig voor je uit

Als je een aanslag krijgt en een bedrag terug moet betalen, betaal je daarover vanaf 1 juli 2019 belastingrente. Die rente loopt gewoonlijk door tot 6 weken na de datum van de aanslag. Treuzelt de Belastingdienst met het opleggen van de aanslag, dan betaal je rente door tot 19 weken nadat de Belastingdienst je aangifte ontvangt. Daarna stopt het oplopen van de rente.

Krijg je belasting terug, dan krijg je geen rente vergoed vanaf 1 juli 2019 omdat de vertraging aan jezelf te wijten is. Pas als de Belastingdienst nadat je de aangifte alsnog indient, meer dan 13 weken doet over het opleggen van een aanslag, gaat de rentetikker alsnog lopen.

De rente bedraagt op dit moment 4% (april 2019).

Langer kans op een navordering

De termijn voor het opleggen van aanslagen wordt verlengd met de duur van het verleende uitstel. Dit geldt voor de termijn van 3 jaar waarbinnen een definitieve aanslag moet worden opgelegd. En voor de navorderingstermijn van 5 jaar, verlengd tot 12 jaar bij buitenlandse inkomsten en vermogen.

Langer kans om toeslagen over 2018 aan te vragen

Uitstel van je aangifte inkomstenbelasting werkt ook door naar de uiterste termijn waarop je vergeten toeslagen kunt aanvragen. Blijkt uit een proefberekening voor de toeslagen dat je in 2018 recht had op huur- of zorgtoeslag of op kindgebonden budget? Dan kun je deze toeslagen aanvragen tot 1 september 2019. Maar als je extra uitstel krijgt voor het indienen van je aangifte inkomstenbelasting over 2018, kun je de toeslagen over 2018 aanvragen tot het uitstel is verlopen. Dit geldt ook als je toeslagpartner uitstel heeft gekregen.

