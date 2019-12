Mystery-onderzoek: taxatie blijkt enorme kunst

Test|Bij het verkopen van kostbaarheden, bijvoorbeeld uit een erfenis, kan een taxateur welkom zijn. In de praktijk is het echter een enorme kunst om de echte waarde te achterhalen, zo blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond onder 7 taxateurs.

Steekproef: wat is de erfenis waard?

We kozen 3 voorwerpen die volgens een door ons geraadpleegd veilinghuis regelmatig opduiken in een doorsneeboedel en vaak vervalst worden. Deze voorwerpen kregen we in bruikleen van het veilinghuis:

Chinees porseleinen kannetje,

Zilveren broodschaal,

Ring met diamant.

Veilingwaarden

De geraadpleegde taxateurs geven veilingwaarden op die variëren van:

€100 tot €800 voor het porseleinen kannetje,

€75 tot €3500 voor de zilveren broodschaal,

€300 tot €4000 voor de ring met diamant.

De opgegeven waarden verschillen onderling zo sterk, dat er geen peil op te trekken valt.

Welke taxateur neem je in de arm?

Er zijn honderden taxateurs en het ambt van taxateur is sinds 2000 een vrij beroep. Iedereen kan zich dus als taxateur aanbieden. Ook als je in zee gaat met leden van beroepsorganisaties TMV (Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken) of VRT (Verenigd Register van Taxateurs) heb je geen zekerheid dat je met een capabele taxateur te maken hebt.

Wel zijn er manieren om de kans op een onzorgvuldige of onjuiste taxatiewaarde te reduceren:

1. Ga niet louter af op een online taxatie

Veel voorwerpen vallen niet enkel op basis van gemailde foto’s te taxeren. De taxateur mist dan allerlei informatie die noodzakelijk is voor een correcte waardebepaling.

2. Spreek de taxateur persoonlijk

Maak een afspraak, zodat de taxateur voorbereid is op je komst en tijd heeft. Gebruik die tijd en stel vragen. Het best is om eerst een stuk of 3 online taxatie verzoeken te doen en op basis van de antwoorden nog ten minste 2 mondelinge vervolgafspraken te plannen, het liefst met een taxateur van een veilinghuis en met een zelfstandige taxateur.

3. Wees kritisch over de taxatie

Check altijd of de taxateur van de juiste soort taxatie uitgaat. Er bestaan namelijk diverse soorten. Zo levert een verzekeringstaxatie van een boedel doorgaans een veel hoger bedrag op dan een veilingstaxatie. Uitgangspunt is dan vervanging van elk stuk uit de boedel na brand of diefstal.

Bij een nalatenschap heb je echter een veilingtaxatie nodig. Hierbij wordt uitgegaan van een andere waarde: het bedrag dat een boedel de komende tijd zou opleveren op een veilig, oftewel de marktwaarde.

Wanneer taxeren?

Bestel een taxatierapport als:

de familiebanden los, stroef of gespannen zijn.

er een erfgenaam onder curatele staat of minderjarig is.

de erflater een legaat heeft afgegeven; dat moet betaald worden uit de nalatenschap.

de erflater schulden nalaat: schuldeisers vragen vaak om een taxatierapport en kunnen een rechtszaak aanspannen als zij de opgevoerde schatting te laag vinden.

er zeer kostbare kunst, antiek of sieraden in de boedel zit(ten); de Belastingdienst vraagt dan soms om een taxatierapport.

er geld is nagelaten aan een goed doel en de boedel daarvoor moet worden verkocht.

Meer weten?

Lees het artikel Mystery-onderzoek: Wat is de erfenis waard? (pdf alleen voor leden) uit de Geldgids van april/mei 2017.