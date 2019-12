Basisverzekering: je rechten en plichten

Als je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars mogen op hun beurt niemand weigeren voor de basisverzekering. Lees wat je rechten en plichten zijn, en wat wordt gedekt in de basisverzekering.

Wat zijn mijn rechten?

Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Dit is de zogenaamde acceptatieplicht. Dit betekent dat zij iedereen die in hun werkgebied woont en een basisverzekering wil afsluiten, moeten toelaten. Je mag niet door de zorgverzekeraar geweigerd worden vanwege je leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand.



Let op: heeft de zorgverzekeraar jouw verzekering beëindigd vanwege fraude of omdat je de premie niet betaalde? Dan heeft hij het recht (niet de plicht) om je na de beëindiging 5 jaar lang te weigeren. De acceptatieplicht van de andere verzekeraars blijft bestaan. Je kunt dan dus de verzekering bij een andere verzekeraar aanvragen.



Je mag zelf bepalen welke zorgverzekering je kiest. Datzelfde geldt voor de aanvullende verzekering, maar hiervoor kunnen verzekeraars wel aanvullende acceptatievoorwaarden stellen.



Ieder jaar maken zorgverzekeraars uiterlijk 12 november de premie van hun polissen voor het komende jaar bekend. Je hebt dan tot 1 januari de tijd om te besluiten of je bij je huidige verzekeraar blijft of gaat overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Als je uiterlijk 31 december je verzekering opzegt, heb je nog tot en met 31 januari de tijd een nieuwe af te sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om tussentijds over te stappen van zorgverzekering.

Voor wie is de basisverzekering verplicht?

Het afsluiten van de basisverzekering is verplicht voor:

Iedereen die in Nederland woont van 18 jaar en ouder. Kinderen tot 18 jaar worden op de polis van 1 van de ouders of verzorgers bijgeschreven. Hierdoor zijn kinderen gratis meeverzekerd en geldt voor hen geen eigen risico.

Iedereen die in Nederland werkt en hier loonbelasting betaalt.

Iedereen die in Nederland komt wonen, ook al heb je een ziektekostenverzekering in het buitenland.

Op de verzekeringsplicht zijn een aantal uitzonderingen:

Militairen in actieve dienst.

Personen die vanwege principiële bezwaren geen zorgverzekering willen afsluiten: zogeheten gemoedsbezwaarden. Je moet dit dan wel melden bij de Sociale Verzekeringsbank.

Gedetineerden: de minister van Justitie is verantwoordelijk voor hun zorg.

Personen die in het buitenland werken. Let op: je bent in sommige gevallen toch verplicht een zorgverzekering in Nederland aan te houden. Dit is afhankelijk van of je in een verdragsland woont en of je voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd blijft.

Wat wordt gedekt in de basisverzekering?

Het basispakket wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld en is daarom bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde. De basisverzekering dekt de standaardkosten van:

Op de website van het Zorginstituut staat een volledig overzicht van de inhoud van de basisverzekering. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat wat je verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden staat ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of je een eigen bijdrage moet betalen. De overheid bepaalt per jaar wat in het basispakket is opgenomen.

