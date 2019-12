Offerte uitvaart

Het opvragen van een offerte bij één of meerdere uitvaartverzorgers is een goed idee. Je kunt prijzen vergelijken tussen uitvaartverzorgers en je krijgt een beter beeld van de mogelijkheden.

Offerte opvragen

Maar weinig mensen vragen vooraf een offerte op voor een uitvaart. Toch is het goed om dit te doen, een uitvaart kost al snel duizenden euro's.

Je kunt zelfs als iemand net overleden is nog bij verschillende uitvaartverzorgers een offerte opvragen. Maar je kunt ook ruim van tevoren verschillende uitvaartverzorgers bellen. Je krijgt dan een kostenbegroting. Het voordeel is dat je door een gesprek met een uitvaartverzorger alvast over bepaalde keuzes gaat nadenken. Het verschil in kosten tussen de verschillende onderdelen van een uitvaart wordt dan duidelijk, net als het verschil tussen uitvaartverzorgers.

Het grootste deel van een kostenbegroting bestaat uit kostenposten van derden. Denk bijvoorbeeld aan de grafkosten, een familiebericht in een lokale krant en de catering. Hoe gedetailleerder je wensen zijn, hoe specifieker de begroting.

Grote verschillen tussen uitvaartverzorgers

De Consumentenbond onderzocht het opvragen van offertes bij uitvaartverzorgers. We lieten mysteryshoppers bellen naar uitvaartverzorgers die zijn aangesloten bij de 3 grootste uitvaartverzekeraars (Dela, Monuta en Yarden) en zelfstandige uitvaartverzorgers (ongeveer 75% van de markt bestaat uit zelfstandigen). De vraag van de mysteryshoppers:

Mijn moeder (ze is wel op leeftijd, maar niet ziek) wil graag weten welk bedrag ze moet reserveren voor haar uitvaart. Ze is niet verzekerd. Ze wil gecremeerd worden, een simpele kist, een bijeenkomst in het crematorium en aansluitend een condoleance, waarbij alcohol geschonken mag worden. Er zullen ongeveer 50 bezoekers komen.

De 3 grote verzekeraars Dela, Monuta en Yarden werken deels met vaste, landelijke tarieven. Maar de tarieven voor diensten van lokale partijen, zoals het gebruik van een crematorium voor de afscheidsdienst en crematie, variëren altijd. Alle 3 de verzekeraars hebben een kostencalaculator op hun website, waarmee je kunt berekenen wat een uitvaart ongeveer kost.

Uitvaartkosten

Als we de uitvaartkosten op de website van Dela berekenen, komen we voor ons voorbeelduitvaart op €7228. Opvallend is dat dit bedrag een stuk hoger is dan wat de Dela-uitvaartverzorgers aan de mysteryshoppers opgeven, gemiddeld zo’n €5800. Ook is het bedrag hoger dan de uitkomst van een andere tool van Dela, de Eigen Regie tool, voor niet-verzekerden.

Ook bij Yarden (gemiddelde begroting zo’n €6050) en Monuta (gemiddelde begroting ongeveer €6000) is het bedrag dat we zelf uitrekenen via de website (respectievelijk €6700 en €6300) hoger dan de begrotingen die de mysteryshoppers krijgen. Bij Dela is het verschil veruit het grootst. De gemiddelde begroting van de zelfstandige uitvaartverzorger is overigens met zo’n €5500 het laagst.

Rekentools Dela

Volgens Dela is de tool voor verzekerden bedoeld voor mensen die zich oriënteren op een verzekering en zijn deze mensen minder geïnteresseerd in details. De Eigen Regie tool is pas geïntroduceerd en de implementatie is volgens Dela nog niet helemaal afgerond. Het onderzoek van de Consumentenbond heeft ertoe geleid dat Dela nog eens goed gaat kijken hoe mensen bij de juiste tool terecht komen. Dela zegt voor beide tools dezelfde tarieven te gebruiken.

Rekentool Monuta

Monuta is bezig om de Uitvaartkostenmeter zoveel mogelijk op lokaal niveau in te richten en hoopt zo het verschil tussen de uitkomsten van ons onderzoek en de kostenmeter (nog) kleiner te maken.

Offertesites

Er zijn allerlei websites waarop je offertes kunt aanvragen voor een uitvaart. Je vult je wensen in en krijgt van verschillende uitvaartverzorgers een offerte.

Bij veel van deze websites moet je je telefoonnummer achterlaten. Als je de aanvraag verstuurt, word je vaak direct gebeld of gemaild door verschillende uitvaartverzorgers. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de offertes vaak iets lager liggen dan als je direct via de uitvaartverzorger een offerte opvraagt.

Het kan dus geen kwaad om via deze weg offertes aan te vragen. Maar let op: er kan een uitvaartverzorger of verzekeraar achter de offertesite zitten, waardoor hij niet onafhankelijk is. Je krijgt dan bijvoorbeeld alleen offertes van één van de uitvaartverzekeraars (zoals Dela, Monuta of Yarden).

Checklist offerte opvragen

Probeer bij meer dan één uitvaartverzorger een offerte op te vragen.

Heb je een uitvaartverzekering? De verzekeraar keert een som geld uit óf regelt de uitvaart conform het pakket dat je hebt afgesloten. Bij een uitvaartverzekering die geld uitkeert, ben je vrij in de keuze van de uitvaartverzorger. Bij een pakket kun je wel kiezen voor een andere uitvaartondernemer, maar het uitgekeerde bedrag is dan veel lager dan de waarde van het pakket. Je zit dus in feite vast aan de uitvaartverzorger van de verzekeraar.

Wees erop voorbereid dat de meeste uitvaartverzorgers langs willen komen voor een persoonlijk gesprek. Als je dit liever niet wilt moet je soms sterk in je schoen staan, maar het kan wel.

Vraag offertes bij voorkeur al op als het nog niet nodig is: zo word je gedwongen om alvast na te denken en bepaalde keuzes te maken. Ook fijn voor je nabestaanden!

Een offerte is meestal beperkt geldig. Als je de kosten opvraagt voor later, is het meer een kostenbegroting waaraan je meestal geen rechten aan ontlenen.

Let op kostenposten die als nacalculatie, PM of pro memori op de offerte of begroting staan: dit zijn kosten die achteraf in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld de catering: achteraf wordt berekend hoeveel er gebruikt is. Juist deze kosten kunnen hoog uitvallen.

Check of de uitvaartverzorger is aangesloten bij het Keurmerk Uitvaartzorg. Je kunt dan onder andere met je klacht terecht bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

