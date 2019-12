Zorgverzekering in het buitenland

In het buitenland worden mogelijk niet alle medische kosten door je basisverzekering gedekt. Een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering met medische dekking afsluiten, kan verstandig zijn. Lees waar je recht op hebt.

Waar heb ik recht op?

Nederland heeft met een groot aantal landen afspraken gemaakt om elkaars verzekerden te helpen bij zorg. Je hebt in deze landen recht op de medische zorg uit het wettelijke verzekeringspakket van dat land. De kosten worden achteraf met jouw verzekeraar verrekend. Heeft Nederland geen afspraken gemaakt met een land, dan kun je in de polis van je zorgverzekering of reisverzekering lezen voor welke medische zorg je daar verzekerd bent.

Met de basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt, worden de ziekenhuiskosten dus (deels) vergoed. Let op: de wet gaat uit van wat de behandeling in Nederland kost. Wie bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan in de VS zal flink moeten bijbetalen. De kosten voor de gezondheidszorg zijn daar veel hoger dan hier. Ook in Canada, Zwitserland, Japan en een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn de kosten veel hoger. Wil je je ook voor de meerkosten verzekeren? Dan kun je hiervoor een aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking of een reisverzekering met medische dekking afsluiten.

Dubbel verzekerd?

Wil je jezelf verzekeren voor kosten van geneeskundige zorg in het buitenland die niet door de basisverzekering vergoed worden? Dan zijn er zoals hierboven vermeld 2 mogelijkheden:

Controleer voordat je een aanvullende verzekering gaat afsluiten eerst of je een reisverzekering hebt waarin medische kosten zijn gedekt. Het risico dat je dubbel verzekerd bent, is namelijk groot. Bekijk wat de voor- en nadelen zijn van medische dekking in het buitenland via je reisverzekering of aanvullende verzekering.

