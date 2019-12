Budgetpolis: wat moet je weten?

Budgetpolis iets voor jou?

De afweging om wel of geen budgetpolis te nemen kan lastig zijn. Met onze keuzehulp helpen we je bij het maken van de juiste keuze.

De budgetpolissen in 2020 zijn:

Pro Life: Principe Polis Budget

Studenten Goed Verzekerd: Basis Budget

ZEKUR: Gewoon ZEKUR Polis

ZieZo: ZieZo Selectief

Zilveren Kruis: Basis Budget

Hieronder tonen we je bij welke ziekenhuizen je terechtkunt per budgetpolis en welk percentage van de kosten je vergoed krijgt als je naar een ziekenhuis of andere zorgverlener zonder contract gaat.

Met een maandpremie van €101,95 per maand bij een standaard eigen risico van €385 is de budgetpolis van ZEKUR (Gewoon ZEKUR Polis) de goedkoopste zorgverzekering van 2020.



Selectieve naturapolissen

Naast budgetpolissen zijn er ook 'selectieve naturapolissen'. Deze polissen hebben beperkte vergoedingen en voorwaarden ten opzichte van de normale naturaverzekeringen. De beperking in vrije keuze voor ziekenhuizen, zoals bij de budgetpolissen geldt hier echter niet.

Check de contracten

Het is verstandig om vooraf te checken of de zorgverlener waar je heen wil een contract heeft met je zorgverzekeraar. Je kunt hiervoor vaak de 'zorgvinder' of 'zorgzoeker' op de website van je zorgverzekeraar gebruiken. Let er ook op dat het contract van de zorgverzekeraar specifiek geldig moet zijn voor het type zorgverzekering dat je hebt. Zo kan een verzekeraar voor zijn naturapolis met alle ziekenhuizen een contract hebben, maar voor zijn budgetpolis niet.

Wil je toch naar een zorgverlener die geen contract heeft met je zorgverzekeraar? Reken er dan op dat je met een budgetpolis of naturapolis een deel van de rekening zelf zal moeten betalen. Vraag aan je zorgverzekeraar welk bedrag of percentage wordt vergoed om onverwachte kosten te voorkomen. Voor verschillende soorten zorg (bijvoorbeeld het ziekenhuis, de fysiotherapeut, de psycholoog of logopedist) kan je zorgverzekeraar verschillende percentages of maximale bedragen vergoeden.

