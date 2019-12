Mag een zorgverzekeraar je weigeren?

Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden, aan wie en onder welke voorwaarden. Een verzekeraar mag jou dus weigeren voor de aanvullende verzekering of een hogere premie vragen als je ouder of chronisch ziek bent.

Wat houdt de acceptatieprocedure in?

Doe je een aanvraag voor een (uitgebreide) aanvullende zorgverzekering waarbij een acceptatieprocedure geldt, dan moet je een vragenlijst van de verzekeraar invullen. Eén van de vragen kan bijvoorbeeld zijn of je al onder behandeling van een arts bent of dat je verwacht komend jaar behandeld te moeten worden. Soms wordt een vraag gesteld over je zorggebruik van meerdere jaren terug.

Ook kun je vragen verwachten over je medicijngebruik of je een bril of lenzen draagt en/of je (binnenkort) naar een orthodontist gaat. Soms moet je zelfs verklaren of je lichamelijk en geestelijk 'gezond en vrij' van klachten bent. Ben je dat niet, dan moet je dat toelichten.

Wat als je wordt afgewezen?

De verzekeraar stuurt je de uitslag van de medische acceptatie direct toe, mits je daarom hebt gevraagd. Dat is belangrijk, want bij een afwijzing op medische gronden kun je in dat geval je nog uit de acceptatieprocedure terugtrekken. Dan hoef je in de toekomst niet te vermelden dat je ooit geweigerd bent voor een aanvullende verzekering.

Wacht ook (als dat nog kan) bij overstappen van zorgverzekering met het opzeggen van je oude verzekering, voor je weet of je geaccepteerd wordt bij de nieuwe zorgverzekeraar.

