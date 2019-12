Huisarts en de zorgverzekering

Voor een bezoek aan de huisarts ben je verzekerd via de basisverzekering. Je eigen risico wordt niet aangesproken. Maar als je een recept of een verwijsbriefje meekrijgt, moet je wel rekening houden met bijkomende kosten. En heeft je huisarts al gevraagd of je bezwaar hebt tegen het delen van je medisch dossier?