Zorgverzekering 2021

Wat verandert er in 2021 aan de zorgverzekering? Hoe hoog is de verwachte zorgpremie komend jaar en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? We houden je op deze pagina op de hoogte over de ontwikkelingen op het gebied van de zorgverzekering van 2021.

Belangrijke data

15 september 2020 : elk jaar maakt de overheid op Prinsjesdag bekend wat er verandert op het gebied van de zorgverzekering. Zowel de verwachte hoogte van de zorgpremie, de hoogte van het eigen risico en de inhoud van het basispakket voor 2021 zijn dan bekend.

: elk jaar maakt de overheid op Prinsjesdag bekend wat er verandert op het gebied van de zorgverzekering. Zowel de verwachte hoogte van de zorgpremie, de hoogte van het eigen risico en de inhoud van het basispakket voor 2021 zijn dan bekend. 12 november 2020 : op deze dag moeten zorgverzekeraars uiterlijk de premies voor hun zorgverzekeringen bekendmaken.

: op deze dag moeten zorgverzekeraars uiterlijk de premies voor hun zorgverzekeringen bekendmaken. 31 december 2020 : de uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering.

: de uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering. 31 januari 2021: de uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als je de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Je zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.

Zorgpremie basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen.

Door de coronacrisis zijn de zorgkosten afgelopen periode sterk toegenomen. Zorg uit de basisverzekering wordt deels bekostigd uit de zorgverzekeringspremie die verzekerden betalen. Het is daarom goed mogelijk dat de premie voor de basisverzekering van 2021 zal stijgen.

Op Prinsjesdag zal er meer bekend worden over de verwachte zorgpremie van 2021.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Kinderen en bijvoorbeeld een consult bij de huisarts zijn hiervan uitgezonderd. In 2020 is het verplichte eigen risico €385. In 2021 zal dat zo blijven. In het regeerakkoord staat namelijk dat het eigen risico tijdens de hele kabinetsperiode gelijk blijft.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen. Op Prinsjesdag zal er meer bekend worden over de hoogte van de (maximale) zorgtoeslag voor 2021.

Wijzigingen basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Op Prinsjesdag zal er meer bekend worden over de veranderingen in het basispakket van 2021.