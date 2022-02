Geproefd: AH Erwtendrink ongezoet

Wat is het?

Erwtendrink is een zuivelvervanger met erwteneiwit. Dus 100% plantaardig en van nature lactosevrij. Erwtendrink is bij een paar supermarkten te koop. Plus verkoopt Sproud, een drank op basis van gele spliterwten (€2,49 per liter). Bij Jumbo vonden we Wunda, een drank op basis van erwteneiwit en cichoreivezel (€2,32 per 950 ml).

Wij proefden AH Erwtendrink ongezoet, vooral vanwege de relatief lage prijs (€1,89 per liter). Daarmee is deze drink qua prijs vergelijkbaar met zuivelvervangers gemaakt van soja, haver, amandel of kokos.

Hoe gebruik je het?

Je kunt erwtendrink warm en koud gebruiken. Bijvoorbeeld in de cappuccino of havermout. Je mixt er ontbijtgranen doorheen of gebruikt hem als basis voor een smoothie. Je kunt er ook pannenkoekenbeslag mee mixen. Of een eitje opkloppen. Al die opties hebben we geprobeerd en gingen prima. Alleen bij het opschuimen voor cappuccino schifte de erwtendrink soms.

Hoe smaakt het?

Als je vaker zuivelvervangers gebruikt, dan passen je smaakpapillen zich gemakkelijk aan. Erwtendrink smaakt vrij romig en vol. Hoewel hij ongezoet is en weinig suikers bevat, heeft hij toch een opvallend zoete smaak. Ben je een echte melkdrinker, dan is de smaak misschien even wennen.

Voedingswaarde

Erwten zijn rijk aan eiwitten. En dat is wat je wilt in een zuivelvervanger. De hoeveelheid eiwit in AH Erwtendrink is vergelijkbaar met die in sojadrink en koemelk: zo'n 3,3 gram per 100 milliliter. Erwtendrink heeft daarmee meer eiwit dan havermelk: dat bevat slechts 0,5 gram eiwit per 100 milliliter.

In AH Erwtendrink ongezoet zit 3,9% erwteneiwit en daarnaast vooral water. Erwtendrink bevat nauwelijks suikers. Verder is er calcium toegevoegd in een vergelijkbare hoeveelheid als in melk zit. En wat zout. De drink bevat geen toegevoegde vitaminen. In die van Wunda zitten wel extra vitaminen (D, B2 en B12). Iets om in de gaten te houden als je vegetarisch of vegan eet.

Duurzaamheid

Een melkvervanger van erwten is een heel goed idee. Erwtendrink kan qua duurzaamheid, smaak en toepassingen in de keuken heel goed melk en sojadrink vervangen. Plantaardige voeding is sowieso duurzamer dan dierlijke voeding. Want de productie van plantaardig voedsel kost minder energie en leidt tot minder broeikasgassen.

Daarnaast zijn plantaardige producten diervriendelijker. Omdat sojabonen vaak van ver komen, is een erwtendrank ook een goed idee. Erwten kunnen dichterbij geproduceerd worden. Ze hebben daarom een kleinere impact. Van sojabonen wordt 75% geteeld voor vee- en visvoer en 6% voor plantaardige vervangers. Die teelt zorgt voor allerlei milieuproblemen.

Opvallend

Ga je puur voor de plantaardige eiwitten, dan kun je ook erwteneiwit-poeder kopen. Voor een zakje All Naturall Pea protein van 250 gram betaal je ruim €11 bij Jumbo en AH. Je mixt 2 eetlepels poeder in een blender of shaker met 200 milliliter water. Dat levert je per portie maar liefst 25 gram eiwit op.

Zo’n poeder is de duurzaamste optie, want je vervoert geen water. En poeder geeft door zijn lange houdbaarheid een kleine kans op voedselverspilling. Maar poeder heeft minder gebruiksmogelijkheden dan een drink en is vooral handig voor in een smoothie.