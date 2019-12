Test: tonijn in olie

Test|Tonijn in blik is verkrijgbaar in verschillende varianten. In water, (een drupje) olie, in moten en in stukken. Wij testten tonijnmoten en tonijnstukken in olie, waarbij de stukken qua smaak winnen van de moten.

Wat hebben we getest?

22 blikjes tonijn in olie zijn getest op:

duurzaamheid

zout, kwik- en histaminegehalte

juistheid etiket

smaak

Top 3 in smaakoordeel

We lieten de 22 blikjes tonijn in olie door 41 consumenten proeven, zonder dat ze wisten welk merk en soort ze voor zich hadden. De proevers konden maximaal 5 sterren geven voor smaak. Dit is hun top 3.

Statesman tonijnstukken in zonnebloemolie: het allerlekkerst in de test is een blikje tonijnstukken in zonnebloemolie van Statesman met 5 sterren voor smaak. Opvallend, want het andere blikje Statesman in de test, de tonijnsnippers in zonnebloemolie, scoort maar 2 smaaksterren. Princes tonijnstukken in zonnebloemolie: met 4 sterren voor smaak volgt Princes koploper Statesman op. Rio Mare tonijnstukken in zonnebloemolie: eigenlijk is het een gedeelde tweede plaats, want ook Rio Mare volgt de Statesman tonijnstukken in zonnebloemolie op met hetzelfde smaakoordeel als Princes.

De merken die nèt iets lager beoordeeld zijn door de proevers, maar qua smaak nog steeds 4 sterren waard zijn:

Fish tales Ali's tonijn in zonnebloemolie

Rio Mare Tonno'all Olio di Oliva

John West tonijnstukken in zonnebloemolie

Princes tonijnmoot in olijfolie

Verliezer

Grote verliezer is Phare D'eckmühl witte tonijn in olijfolie, te koop bij Ekoplaza. Deze tonijn, die per blikje van 160 gram maar liefst €6,40 kost, krijgt van het smaakpanel slechts 1 ster. 'Te sterke oliesmaak' en 'veel te licht, smaakt meer naar olie dan tonijn', aldus panelleden.

Wat zit er in tonijn?

Tonijn is eiwitrijk, koolhydraatarm en van zichzelf niet erg vet. Met ongeveer één gram per 100 gram valt het qua vetgehalte reuze mee. Behalve bij tonijn in olie. Ondanks uitlekken blijft er al snel zo'n 10 gram vet achter op de tonijn. Kijk je naar calorieën, dan is tonijn in water een gezonder alternatief.

Er zijn nog 3 belangrijke stoffen in vis die invloed kunnen hebben op onze gezondheid. Namelijk kwik, histamine en zout. Kwik komt voor in tonijn door verontreiniging van de zee. Histamine is een stof die in tonijn kan voorkomen door bederf of slechte hygiëne. Zout wordt door de producent toegevoegd.

Kwik

Kwik is een zwaar metaal dat door verontreiniging van de zee ook in vissoorten terechtkomt. Hoe groter de vis, des te meer kwik deze bevat. Door de sterk bindende eigenschap aan eiwitten blijft kwik lang in het lichaam en stapelt zich dan ook op in dieren. En omdat mensen grote vissen zoals tonijn eten, kan kwik zich ook in ons lichaam opstapelen. Gelukkig zit er in alle geteste blikjes tonijn in olie minder kwik dan het maximaal toegestane gehalte van 1 mg/kg.

Histamine

Een hoog histaminegehalte is een teken van bederf en/of slechte hygiëne. Iemand die tonijn met te veel histamine eet, kan klachten krijgen die lijken op voedselvergiftiging. Andere veelgenoemde verschijnselen zijn huiduitslag en een rode huid. Gelukkig vonden we in geen van de tonijnmonsters uit de test histamine.

Zout

Het zoutgehalte verschilt sterk bij de geteste blikjes, van 0.4 tot 1.6 gram zout per 100 gram vis. Het zout wordt door de producent toegevoegd voor de smaak. Voor de houdbaarheid of voedselveiligheid is het niet noodzakelijk.

Moot versus stukken

Tonijnblikjes zijn te koop in moten of stukken, maar ook in filets en zelfs snippers. Wat is het verschil?

Moten : 1 stuk tonijnvlees uit 1 portie of door compacte samenvoeging van visvleesporties. Maximaal 18% mag bestaan uit snippers om het blikje verder af te vullen.

: 1 stuk tonijnvlees uit 1 portie of door compacte samenvoeging van visvleesporties. Maximaal 18% mag bestaan uit snippers om het blikje verder af te vullen. Stukken : deeltjes visvlees waarvan de kleinste afmeting niet kleiner is dan 1,2 cm. Blikjes tonijn met stukken mogen voor 30% uit snippers bestaan.

: deeltjes visvlees waarvan de kleinste afmeting niet kleiner is dan 1,2 cm. Blikjes tonijn met stukken mogen voor 30% uit snippers bestaan. Snippers : deeltjes visvlees waarvan de grootte verschillend is.

: deeltjes visvlees waarvan de grootte verschillend is. Filets: repen visvlees van spiermassa of van de buikwand afkomstige repen visvlees.

Tonijnsoorten

In de 22 blikjes tonijn in olie uit onze test komen 3 tonijnsoorten voor:

Katsuwonus Pelamis

Deze vis wordt ook wel Skipjack of gestreepte tonijn genoemd en leeft voor 70% in de Stille Oceaan. Met een maximale lengte van 110 cm en een gewicht van 35 kg is de Katsuwonus Pelamis een kleine tonijnsoort.

Thunnus Albacares

De Thunnus Albacares is beter bekend als de geelvintonijn. Deze soort leeft in de (sub)tropische delen van alle grote Oceanen. Het is een middelgrote tonijnsoort met een maximale lengte van 239 cm. Geelvintonijn zwemt vaak in gemengde scholen met andere tonijnsoorten en zeeschildpadden.



Thunnus Alalunga

De Thunnus alalunga staat bekend als Albacore of witte tonijn. Deze middelgrote tonijnsoort komt voor in alle (sub)tropische en gematigde zeegebieden. Het is een kleine tonijnsoort die maximaal 140cm groot wordt.

MSC-keurmerk

In de beoordeling voor 'Beste uit de test' en 'Beste koop' is ook rekening gehouden met duurzaamheid van de tonijn. Of een vis duurzaam gevangen is hangt van het vangstgebied en de vangstmethode per vissoort af. MSC is een keurmerk dat duurzame visvangst garandeert. Van de 22 geteste blikjes tonijn in olie bevatten hebben er 8 het MSC-keurmerk. Dit zijn:

Fishes Tonijn in olijfolie Fish Tales Ali's tonijn in zonnebloemolie Fish Tales Matheens' Geelvintonijn in olijfolie John West Tonijnmoot in olijfolie Phare d'Eckmühl witte tonijn in olijfolie Princes Tonijnmoot in zonnebloemolie Princes Tonijnstukken in zonnebloemolie Princes Tonijnstukken in olijfolie

Je herkent duurzaam gevangen vis met het MSC logo aan dit keurmerk.

