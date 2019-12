Veganistische zalmfilet geproefd

Wat zijn ‘fillets salmon style’?

De veganistische zalmfilets zijn visvervangers op basis van biologische sojabonen. Ze zien eruit als zalmfilets. En je kunt ze net als echte zalmfilets bakken in de koekenpan of in de oven bereiden. Je vindt het product bij Jumbo voor €2,89 (2 x 75 gram).

Is het lekker?

We schotelden de filets aan 22 proevers voor. Er zijn duidelijk twee kampen: 11 proevers vinden de filets lekker en de andere 11 juist niet. Tja, smaken verschillen! Meest gehoorde pluspunt was het krokante korstje na het bakken. Meest gehoorde minpunt: te zout! We lieten ook nog 3 mensen geblinddoekt proeven, zie hun reacties in de video.

Lijkt niet zo op zalm

Op het eerste gezicht heeft SoFine best een aardige poging gedaan. Een derde van de deelnemers vindt het uiterlijk lijken op echte zalmfilets. Maar geen enkele proever vindt de smaak op zalm lijken. Ook op de structuur valt wat af te dingen. Slechts 3 proevers vinden dat de structuur lijkt op die van een echte zalmfilet.

Voor herhaling vatbaar?

Slecht eenderde van de proevers zou de Salmon style fillets kopen. ‘Het is op zich een smakelijk vegetarisch product. Maar ik zou het niet direct kopen om zalm te vervangen’ licht een proever toe. ‘Ik vind de smaak lekker en het is natuurlijk veel goedkoper dan zalm’ beargumenteert een andere deelnemer. Een derde proever geeft nog een bereidingstip : ‘De filets zijn een goed alternatief voor op de bbq want echte zalm op een spies valt snel uit elkaar’.

Hoe gezond is het?

Op de verpakking staat ‘bron van eiwitten’. Maar vergeleken met zalm bevat het een stuk minder eiwit. Ook missen deze sojafilets gezonde omega 3- visvetzuren. Verder is het zoutgehalte wat aan de hoge kant; bijna een gram per filet. Maar ongezond kun je dit vega alternatief ook niet noemen. Zo zitten er bijvoorbeeld best veel vezels in.

Geschikt als visvervanger?

De filets zijn net als vlees en vis een bron van eiwit. En omdat B-vitamines voornamelijk in dierlijke producten voorkomen zijn vitamine B2 en B12 toegevoegd. Maar er zit geen ijzer in. Als veganist heb je naast het risico op een vitamine B12 tekort ook risico op ijzertekort. Omdat dit er niet in zit is het geen 100% volwaardige vleesvervanger.

Lees ook: hoe gezond zijn vleesvervangers

Clean labelling

SoFine doet duidelijk aan 'clean labelling'. Er is geen E-nummer op de verpakking te vinden. Dat wil niet zeggen dat ze er niet inzitten. Zo bevatten de fillets methylcellulose, een verdikkingsnummer met het E-nummer E461. Het E-nummer hoeft niet per se vermeld te worden. De fabrikant mag ook de naam van het ingrediënt uitschrijven zoals bij dit product gedaan is.

Kleurtje

De filets zijn gekleurd met ijzeroxide, ook wel bekend als E172. Dat geeft ze een roze zalmkleur. Deze vorm van ijzer kan je lichaam niet opnemen.

Lees ook: