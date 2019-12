Nieuw huis: welke verzekeringen zijn nodig?

Inboedel- en opstalverzekering

De hypotheekverstrekker stelt een goede opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering) verplicht. Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar eigenlijk kun je daar niet omheen. Een inboedel- en woonhuisverzekering sluit je af om gedekt te zijn tegen materiële schade als gevolg van:

Brand(blussing)

Ontploffing

Inbraak

Schade door het weer

Het is handig om de beide verzekeringen bij dezelfde maatschappij af te sluiten, zodat er bij schade geen discussie ontstaat over welke verzekeraar moet betalen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken. Ook als je de schade niet zelf hebt veroorzaakt, maar je hier volgens de wet wel voor aansprakelijk bent. Denk bijvoorbeeld aan een gesprongen waterleiding die waterschade bij de buren veroorzaakt. Deze verzekering is niet verplicht maar wel erg aan te raden, omdat de kosten erg hoog kunnen oplopen.

Overlijdensrisicoverzekering

Bij een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een vastgesteld bedrag uit aan je nabestaanden. Zo voorkom je financiële problemen bij je partner of kinderen die jouw inkomen nu moeten missen en dezelfde woonlasten behouden.

Verplicht of niet?

Sinds januari 2018 is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) niet meer verplicht bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Heb je een hypotheek zonder hypotheekgarantie, dan kan de bank wel een overlijdensrisicoverzekering eisen. Bijvoorbeeld voor het bedrag dat je financiert boven de 80% van de marktwaarde van de woning. Je bent dan wel vrij om zelf de verzekeringsmaatschappij te kiezen waar je de verzekering afsluit.

Ondanks dat een overlijdensrisicoverzekering niet (altijd) verplicht is, kan het een goed idee zijn om er een af te sluiten. Vraag hiervoor advies aan een hypotheekadviseur.

Rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische bijstand bij een geschil in de vorm van advies of bijstand. Bij veel verzekeraars kun je zelf kiezen voor welke modules je je wilt verzekeren. Bijvoorbeeld als je een conflict krijgt over een koop- of huurcontract (consumentengeschillen) of als er gebreken zijn aan je nieuwe woning.

Woonlastenverzekering

Met een woonlastenverzekering (of betalingsbeschermer) zorg je ervoor dat je je hypotheek kunt blijven betalen als je arbeidsongeschikt raakt of werkloos. Hypotheekadviseurs bieden de woonlastenverzekering vaak aan in combinatie met een lening of een hypotheek.

Arbeidsongeschiktheid

Je verzekert het maandelijkse bedrag dat je nodig hebt voor aflossing van je hypotheek als je arbeidsongeschikt raakt. Afhankelijk van je financiële situatie bepaal je welk bedrag je wilt verzekeren. Als je arbeidsongeschikt raakt, zal de verzekeraar dit verzekerde bedrag voor je woonlasten maandelijks aan je uitkeren. Dit doet hij gedurende een vooraf vastgesteld aantal jaren.

Dit heeft alleen zin als de looptijd van de verzekering en de uitkeringsduur lang genoeg zijn. Een verzekering tot 5 jaar is enkel uitstel van executie.

Werkloosheid

Naast een verzekering bij arbeidsongeschiktheid kun je een verzekering tegen werkloosheid afsluiten. Deze laatste raden we niet aan. Zodra je geen werkloosheidsuitkering meer krijgt, ontvang je namelijk ook geen uitkering meer.

