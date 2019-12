Test appelmoes: de beste heeft geen extra suiker nodig

Appelmoes zonder toegevoegde suikers is volgens het Voedingscentrum een verantwoorde keuze, maar mét toegevoegde suikers niet. Bovendien is appelmoes niet even gezond als een appel. Kauw je op een appel, dan raak je meer verzadigd dan wanneer je een schaaltje moes opeet. Ook zitten er in appelmoes geen schillen. Hierdoor krijg je minder vezels binnen.

Vitamine C

In appelmoes zit minder vitamine C dan in verse appels. Dat komt doordat vitaminen bij het productieproces deels verloren gaan. De meeste fabrikanten voegen daarna wat vitamine C toe. Vitamine C is een antioxidant en voorkomt dat de appelmoes bruin kleurt in de pot. Een andere benaming voor vitamine C is ascorbinezuur. Op de verpakking staat het soms vermeld als E-nummer (E300).