Geproefd: Jumbo Trio Houmous

In de supermarkt zie je allerlei smaakjes hummus. Wij proefden de Trio Houmous van Jumbo. Drie smaakjes in 1 bakje: bloemkool/kaas, pompoen/wortel en rode kool/appel.

Verschillende smaken

De rode kool/appel variant smaakt aards, maar is ook lekker fris. De bloemkool/kaas heeft een iets te heftige kaassmaak. Die vinden wij minder lekker. De pompoen/wortel komt het dichtste in de buurt van een hummussmaak. Toch is die niet de lekkerste. Wat ons betreft is dat de rode kool/appel.

Lijkt niet op originele hummus

Er zit groente in de hummus, dat is gezond. Maar de fabrikant voegt ook best veel olie toe. Groente en olie gaan ten koste van de hoeveelheid kikkererwten. Hierdoor lijkt het nauwelijks meer op een traditionele hummus. Volgens het originele recept besprenkel je alleen wat olie over de hummus en groenten serveer je apart.

Kaas hoort al helemaal niet in een hummus thuis. Het maakt de bloemkool/kaas smaak ook wat ongezonder. Er zit bijvoorbeeld 3 keer meer verzadigd vet in dan in de pompoen/wortel smaak.

Zout

De Trio Houmous is aardig zout: 1 gram zout per 100 gram. Toch is dat niet veel zouter dan andere hummus uit de supermarkt. Volgens onze test hummus bevat 100 gram hummus gemiddeld 1,1 gram zout. In de test bekeken wij de samenstelling en voedingswaarde van 78 bakjes hummus.