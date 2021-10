Geproefd: Snaqs krokante paddenstoelenmix en groentemix

Wat is het?

Deze krokante mixen worden gemaakt door groente en paddenstoelen op lage temperatuur onder hoge druk te frituren. Door deze techniek behouden de paddenstoelen en groente hun kleur en structuur. Hierdoor ontstaat ook minder acrylamide. Deze mogelijk kankerverwekkende stof kan ontstaan bij frituren op hoge temperatuur.

Je kunt de mixen gebruiken als snack bij de borrel of als garnering bij gerechten.

Snaqs paddestoelenmix

Bevat: shiitake, oesterzwam, suiker, zout, plantaardige olie.

Verkrijgbaar bij: Albert Heijn en Jumbo.

€2,79 per 50 gram (€5,58 per 100 gram).

Snaqs groentemix

Bevat: zoete aardappel, pompoen, taro (wortelknol), sperziebonen, rode biet, wortel, suiker, zout & olie.

Verkrijgbaar bij: Albert Heijn en Jumbo.

€2,79 per 75 gram (€3,75 per 100 gram).

Waar smaakt het naar?

Snaqs paddenstoelenmix

De paddenstoelen hebben een lekkere bite, maar zijn op een wat zoetige toon na vrij smakeloos. Het kauwt lekker weg, maar vooral van de shiitake zou je toch een meer uitgesproken smaak verwachten. Misschien zijn ze wel lekker met een dipje erbij.

Snaqs groentemix

Deze mix heeft aanzienlijk meer smaak dan de paddenstoelenmix. Hij heeft daarnaast ook een lekkere bite. En de afwisseling tussen verschillende soorten groente is fijn. De smaak is alleen heel erg zout. Jammer, want dat maakt het ook ongezonder.

Voedingswaarde*

De Snaqs zien er best gezond uit, maar zijn ze dat ook? Wat gelijk opvalt is dat de groentemix veel zout bevat en de paddenstoelenmix veel suiker. Dat maakt ze niet zo gezond als je misschien zou denken omdat het groente zijn. In vergelijking met aardappelchips is het vaak wel een gezondere keuze, zoals ook onderstaande tabellen laten zien.

*De producent geeft aan momenteel bezig te zijn met veranderingen in de receptuur. De genoemde voedingswaarden in dit artikel kunnen daardoor iets wijzigen.

Calorieën

per 100 gram per bakje Paddenstoelenmix (bakje 50 gram) 465 228 Groentenmix (bakje 75 gram) 384 228 Aardappelchips (schaaltje 40 gram) 540 216

Vet

Het vet is afkomstig van het frituren.

per 100 gram per bakje Paddenstoelenmix (bakje 50 gram) 5,3 2,65 Groentenmix (bakje 75 gram) 2 1,5 Aardappelchips (schaaltje 40 gram) 3,5 1,4

Best veel suiker

Het gaat bij de krokante mixen voor een deel om natuurlijke suikers. In groente zit van nature wat suiker. Maar ook heel veel water. Door groente te (vries)drogen gaat het percentage water flink omlaag. Hierdoor worden de suikers in het eindproduct geconcentreerder. Maar er is ook suiker toegevoegd. De groente en paddenstoelen gaan door een suikerbadje voordat ze gefrituurd worden. Dit is volgens de fabrikant noodzakelijk voor de knapperigheid.

Vooral bij de paddenstoelenmix zorgt het suikerbadje voor een erg hoog suikergehalte. Met name de shiitake nemen door de structuur van het vruchtvlees veel suiker op.

per 100 gram per bakje Paddestoelenmix (bakje 50 gram) 20 210 Groentenmix (bakje 75 gram) 7,6 5,7 Aardappelchips (schaaltje 40 gram) 3 1,2

Vezels

per 100 gram per bakje Paddestoelenmix (bakje 50 gram) 5,7 2,9 Groentenmix (bakje 75 gram) 3,1 2,3 Aardappelchips (schaaltje 40 gram) 4,1 1,6

Per bakje groentenmix krijg je 2,3 gram vezels binnen. Dat is ongeveer evenveel vezels als er in één volkorenboterham zit. Het bevat daarmee niet meer vezels dan aardappelchips.

Eiwit

per 100 gram per bakje Paddestoelenmix (bakje 50 gram) 11 5,3 Groentenmix (bakje 75 gram) 11 8,2 Aardappelchips (schaaltje 40 gram) 6,4 2,5

Ter vergelijking: in 100 gram aardappelchips zit zo’n 6,4 gram. Per schaaltje (40 gram) is dat 2,5 gram.

Zout

De groentemix is met 2 gram zout twee keer zo zout als aardappelchips. Dat is ook aan de smaak te merken. De paddenstoelenmix is met 0,8 gram een stuk minder zout.

Aanbeveling is om niet meer dan 6 gram zout per dag binnen te krijgen. Met een bakje groentemix zit je al op 1,5 gram. Met een bakje paddenstoelmix op 0,4. Dat is ongeveer net zoveel als een schaaltje chips.

per 100 gram per bakje Paddenstoelenmix (bakje 50 gram) 0,8 0,4 Groentenmix (bakje 75 gram) 2 1,5 Aardappelchips (schaaltje 40 gram) 1,1 0,4

Duurzaamheid

Voor deze snacks worden gedeeltelijk buitenbeentjes gebruikt. Dit zijn groente en fruit die qua maat of uiterlijk iets afwijken en niet los verkocht worden. Er is geen verschil in kwaliteit of versheid. De fabrikant geeft aan volledig op buitenbeentjes te willen overstappen. De productielocatie ligt nu nog gedeeltelijk in Azië. Het doel is om alles lokaal (in Nederland ) te produceren en alleen Nederlandse groente te gebruiken.

De producent maakt wisselend gebruik van (RSPO gecertifieerde) palmolie en zonnebloemolie. Hij wil vanuit duurzaamheidsoverwegingen volledig op zonnebloemolie overstappen. Zo'n overstap zorgt ook voor een lager gehalte verzadigd veten.