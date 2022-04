Wat is het?

Iglo's Vegetarische Vissticks lijken op gewone vissticks, maar de vulling is niet gemaakt van vis. Ze zijn gemaakt van rijstvlokken en koolzaadolie. De sticks heten 'vegetarisch' maar zijn vegan. Je vindt ze in het vriesvak van de supermarkt (€3,60 voor 12 stuks).

Hoe smaakt het?

Over de gelijkenis met echte vissticks zijn de meningen van de 21 proevers verdeeld. De helft proeft vis. De andere helft weet het niet, of proeft geen vis. Maar dat doet er eigenlijk niet toe, want bijna driekwart vindt de vegetarische vissticks hoe dan ook lekker. De vegasticks hebben een goede bite en een lekker krokant korstje. Voor een enkeling is het zelfs een voordeel dat ze niet zo vissig smaken.

Voedingswaarde

Qua voedingswaarde ontlopen de Vegetarische vissticks en de oorspronkelijke vissticks elkaar nauwelijks. Beide hebben Nutri-Score B.

Ook de vegetarische vissticks zijn ‘rijk aan Omega 3’. In visproducten is dit gezonde vetzuur afkomstig van de vis. In de vegetarische versie zorgt de koolzaadolie daarvoor. Koolzaadolie is namelijk rijk aan alfa-linoleenzuur (ALA): ook een Omega 3-vetzuur. Omega 3 vetzuren beschermen tegen hart- en vaatziekten. Koolzaadolie bevat daarnaast vitamine A en E.

Duurzaamheid

Geen vis eten is altijd duurzamer dan wel vis eten. De vega-visstick wint het dus van die met vis. Ook het gebruik van koolzaadolie is positief. De olie wordt lokaal geproduceerd uit de koolzaadplant (die met de gele bloemetjes). De productie van koolzaadolie is goed voor de bijen.

Kopen of niet?

Sommige proevers missen de vissmaak- en structuur en zouden deze vissticks daarom niet kopen. Voor vegetariërs is een visvervanger op het menu juist een welkom alternatief.