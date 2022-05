Geproefd: Vegan ei-vervangers

Vegan omeletmixen geprobeerd

Wij probeerden de Vegan Omeletmix van Bio Nature en Vegan Easy Egg van Orgran. Beide zijn een mix van kikkererwten- en maismeel met knoflookpoeder en kurkuma. De mixen zijn glutenvrij en 100% plantaardig. Eén pak ei-vervanger (250 gram) staat gelijk aan 15 eieren. Voor Orgran betaal je €5,49. Qua prijs verschilt dat nauwelijks van 15 biologische eieren: die kosten rond de €5,70. Bio Nature is met €3,29 voordeliger.

Hoe gebruik je ei-vervangers?

Voeg aan de meelmix water en wat olie toe om er roerei, omelet, frittata of quiche mee te maken. Goed mengen tot een glad papje en dan in de pan. Maar een eitje bakken is simpeler, want de dosering van de ei-vervanger luistert nauw. Te veel meel maakt het papperig, te veel water te elastisch. Tip: gebruik een anti-aanbakpan. En een keukenweegschaal is ook handig.

Hoe smaakt ei-vervanger?

Iemand die regelmatig ei eet, hou je met een vegan omelet of roerei niet voor de gek. De structuur is meliger en minder smeuïg dan ei. Je proeft een beetje kikkererwten (bij Orgran) of mais (bij Bio Nature).

Met 5 gram per 100 gram is Orgran te zout. Bio Nature bevat weinig zout en heeft een meer neutrale smaak. Die vinden we dan ook de beste van de 2.

Voedingswaarde

Eieren bevatten waardevolle voedingsstoffen, zoals vitaminen en mineralen. Ze staan in de Schijf van Vijf. Eet je er 3 tot 4 per week, dan past dit in een gezond eetpatroon. Dat geldt niet voor de ei-vervangers. Beide bevatten toegevoegde suikers. En die van Orgran is te zout. Eet ze liever niet vaker dan 1 keer per week.

Beide zijn een prima bron van plantaardige eiwitten. Ze bevatten 15 à 17 gram eiwit per 100 gram. Eet je geen eieren, dan is een veganistisch roerei op z'n tijd een fijne afwisseling. Al met al dus een handig product voor veganisten of mensen met een allergie.

Duurzame keuze?

De duurzamere keuze is Bio Nature: dat heeft het topkeurmerk EU-Biologisch en wordt geproduceerd in Nederland. Orgran komt uit Australië en heeft geen keurmerk. De klimaatimpact van eieren valt overigens mee. De CO2 die vrijkomt bij de productie van eieren is iets hoger dan van soja.