Test alcoholvrij witbier en weizen: welke zijn de lekkerste?

Test|In de tuin of op het terras genieten van een lekker witbier of weizen, maar dan zonder alcohol. Alcoholvrij bier is haast gewoon geworden en wint in hoog tempo aan populariteit. We riepen 5 biersommeliers bij elkaar en lieten hen 3 alcoholvrije witbieren en 10 weizen beoordelen op smaak.

Eerst even een lesje in bier

Veel mensen verwarren witbier met weizen vanwege de naam en enkele overeenkomsten. Zo zijn beide soorten bieren populair op warme zomerdagen. Toch zijn er een aantal verschillen:

Wat is witbier?

Witbier is een ongefilterd en zodoende wat troebel bier met een frisse en fruitige smaak. Naast water, gerste- en tarwemout, hop en gist zitten er regelmatig ook smaakmakers als koriander, sinaasappelschil en natuurlijke aroma's in.

Wat is weizen?

Weizen is ongefilterd en troebel. Gebrouwen van alleen water, gerste- en tarwemout, hop en gist. Het aroma doet denken aan banaan en kruidnagel en de smaak is wat moutiger en voller dan van witbier.

Wat vonden onze experts

De kritiek van de bierexperts is voor menig biertje niet mals. Over de hele linie komt witbier er beter uit dan weizen. Ze vinden witbier zoeter maar ook frisser. Van weizen vinden ze onder andere dat je er snel vol van zit. Volgens de biersommeliers zorgt alcohol ervoor dat de smaken in bier goed tot hun recht komen. Haal je de alcohol eruit of laat je het weg, dan heeft dat grote invloed op de smaak. Tip: drink alcoholvrij witbier en weizen goed koud, dan valt het gemis van alcohol minder op.

Voorkomt alcoholvrij bier een bierbuikje?

De calorieën in bier komen voornamelijk van de alcohol en in minder mate van de koolhydraten of suikers. Je zou dus denken dat alcoholvrij bier een stuk minder calorieën bevat. Dat klopt ook, maar de caloriewinst wordt deels teniet gedaan doordat er in alcoholvrij bier meestal meer koolhydraten zitten. Op een glas alcoholvrij witbier en weizen van 25 cl scheelt het 70 kcal, bijna de helft minder dan het origineel met alcohol. Weizen heeft per 100ml gemiddeld de minste calorieën maar zit meestal dan weer in een halveliterfles. Grolsch weizen 0.0% bevat met 75 kcal de meeste energie per glas, Weihenstephaner hefeweissbier alcoholfrei met 40 de minste.

Alcoholvrij echt 0.0?

In Nederland mag bier alcoholvrij genoemd worden als het maximaal 0,1% alcohol bevat, maar 0.0 moet letterlijk alcoholvrij zijn. Voor de Duitse, Oostenrijkse en Belgische bieren in de test is dat niet perse het geval. in die landen gelden andere normen en mag bier met 0,5 % alcohol nog alcoholvrij heten. De Oostenrijkse Die Weisse en de Duitse weizen bevatten maximaal 0,5% alcohol.

