Zorgverzekering bij samenwonen

Samen op de polis

Wanneer je samenwoont kun je overwegen om je partner op jouw polis te laten bijschrijven, of andersom. Dit scheelt aanzienlijk in de administratie. Let er wel op dat wanneer de zorgbehoeften van jou en je partner verschillen, het raadzaam is om ieder een eigen zorgverzekering af te sluiten. Zo voorkom je dat je jezelf of je partner over- of onderverzekert.

Collectieve zorgverzekering

Wanneer één van beiden verzekerd is bij een collectieve zorgverzekering is het meestal mogelijk de ander mee te verzekeren. Dit kan voordelig zijn, omdat de partner meeprofiteert van de voordelen. Een collectieve basisverzekering levert vanaf 2020 maximaal 5% korting op de reguliere premie op. Voor de aanvullende verzekering geldt geen maximaal kortingspercentage. Niet alle collectieve zorgverzekeringen bieden de mogelijkheid aan om de partner mee te verzekeren, dus bekijk de polisvoorwaarden zorgvuldig. Wees je er daarnaast van bewust dat je met een collectieve verzekering niet altijd goedkoper uit bent dan met een reguliere polis.

Zorgtoeslag

Wanneer je een laag inkomen hebt kun je in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Dit is een tegemoetkoming om de kosten van je zorgverzekering te drukken.

Samenwonen heeft gevolgen voor je zorgtoeslag. Er wordt niet langer alleen naar je eigen salaris gekeken, maar ook naar dat van je partner. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

