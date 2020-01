Bioburger-mix met noten geproefd

Met deze mix maak je gemakkelijk plantaardige burgers. Maar is het ook gezond? Hiervoor bestudeerden we de ingrediëntenlijst. Ook lieten we 33 mensen de smaak beoordelen.

Je hoeft alleen water aan de mix toe te voegen. Even kneden en dan bakken of frituren. Best gemakkelijk vonden veel proevers, die de burgers thuis bereidden.

Op de verpakking staat niet hoe lang je de burgers moet bakken. Op gevoel dus maar. Je vindt de mix bij Jumbo of Ekoplaza voor ongeveer €4.

Is het lekker?

17 van de 33 proevers waren positief. De rest vond het niet lekker. Slechts één op de 4 proevers wil het vaker eten. ‘Te duur en niet lekker’ laat een deelnemer weten.

Maar er zijn ook positieve reacties. 'De burgers zijn lekker krokant van buiten en zacht van binnen, maar wel stevig’ en ‘best lekker en handig om op voorraad te hebben’.

Een aantal proevers vond de burgers op falafel lijken.

Is het gezond?

Als vleesvervanger

De burgers zijn een goede bron van eiwit. Per burger krijg je er zo’n 8 gram van binnen. Maar het is geen volwaardige vleesvervanger omdat er geen ijzer of vitamine B12 is toegevoegd. Stoffen die van nature in vlees zitten.

Voor flexitariërs is dat geen probleem. Maar veganisten lopen risico op een tekort aan deze stoffen.

Verzadigd vet

Gehakt van vlees bevat vrij veel verzadigd vet. Daar krijg je al snel te veel van binnen en dat is niet gezond. Deze plantaardige burgers bevatten aanzienlijk minder verzadigd vet. Zelfs minder dan in mager gehakt. Op dit punt zijn ze dus gezonder dan vleesgehakt.

Zout

In 100 gram notenburger zit 1 gram zout. Het advies is om niet meer dan 6 gram zout per dag binnen te krijgen. Met 2 burgers zit je al op één derde van die aanbevolen hoeveelheid. Het is dus niet aan te raden zelf nog extra zout aan de mix toe te voegen.

Aanbevolen portie noten

Noten zijn gezond. Maar voor het binnenkrijgen van het aanbevolen handje noten (25 gram) per dag, red je het niet met een burger. Per burger krijg je 1,5 hazelnoot en 1,5 amandel binnen.

Het is wel eenvoudig zelf nog een handje gehakte noten toe te voegen. Tip van een proever: ‘Voeg een eetlepel pindakaas toe aan de mix. Dan wordt het nog lekkerder’.

