Coolbest Vitaday met groentesap

Eerste indruk|Volgens Coolbest is groentesap gezond maar soms wat bitter. Is het ze nu echt gelukt om een gezond en lekker groentesapje te maken? Wij lieten 23 personen voor je proeven.

Conclusie

De sapjes met groente vallen goed in de smaak. De variant met wortel wordt door 14 van de 23 proevers lekker gevonden. Het sap met rode biet door bijna iedereen. De voornaamste reden: de sapjes hebben een fris-zure smaak. Slechts een enkeling vindt het sapje te zoet.

Helaas maakt de groente het drankje niet echt gezonder dan andere vruchtensapjes. Er zit bijvoorbeeld net zoveel suiker in het sap als in sinaasappelsap. De hoeveelheid suikers en het ontbreken van vezels zorgen ervoor dat groentesappen ook niet in de Schijf van Vijf thuishoren.

Gezondheid

Een aantal proevers hoopt dat dit sapje gezonder is dan gewoon vruchtensap omdat er groente inzit. Maar dat valt vies tegen.

Suikers

Volgens Coolbest kun je best elke dag beginnen met een glas Vitaday, door het goede van het groentesap. Maar dan begin je wel gelijk met een hele stoot suiker. Tussen de 4,5 en 5 suikerklontjes per glas. Niet echt gezond dus. Dit is ook vergelijkbaar met andere vruchtendranken waaraan géén groente is toegevoegd. Zowel groente- als fruitsap staan ook niet in de Schijf van Vijf omdat het gelinkt is aan overgewicht.

Vitamine

Groentesap bevat van nature verschillende vitamines, zo valt te lezen op de verpakking. Maar dat weerhoudt Coolbest er niet van om extra B-vitaminen en vitamine C toe te voegen. Het is heel fijn dat vitamine B6, B12 en C bijdragen aan het immuunsysteem. Maar van deze vitaminen hebben we over het algemeen geen tekort. Om daarvoor naar een suikerrijk drankje te grijpen, is dus niet nodig.

Groente

De hoeveelheid groentesap in Coolbest Vitaday staat gelijk aan 200 gram rode biet of 100 gram wortel per glas (200ml). Wie denkt hiermee bij te dragen aan de dagelijkse portie groente komt bedrogen uit. Een belangrijk nadeel van sap is dat je geen vezels binnenkrijgt. Ook gaan sommige vitaminen verloren bij de bereiding. Daarnaast zit je van drinken minder snel vol dan van eten. Gewoon kauwen op je groente is daarom beter.

Rode biet

Bijna alle proevers vinden dit lekker. Er zijn er maar 3 die dit sapje niet kunnen waarderen. Toch vinden de meesten het sapje wel erg zoet. De appel, framboos en rode bessen zijn in de smaak ook nog wel te herkennen. De smaak doet sommigen denken aan een druivensapje. 13 van de 23 proevers zouden dit sapje kopen omdat het lekker fris is. Maar het grootste struikelblok voor de meesten blijft toch echt de grote hoeveelheid suiker.

Wortel

De wortelvariant wordt duidelijk minder gewaardeerd dan de rode biet. 14 van de 23 proevers vinden deze variant lekker. De smaak doet nog het meeste denken aan een multivitaminendrankje met wortel (A.C.E. drink). Dat er wortel in zit halen de meeste proevers er wel uit, maar dat kan ook komen door het felle oranje kleurtje. Daarnaast wordt ook de sinaasappelsap duidelijk geproefd. De passievrucht weten minder proevers te onderscheiden en wordt soms verward met mango of guave. 9 proevers zouden zelf de wortelvariant in hun winkelwagentje leggen, vooral omdat het lekker fris smaakt.

