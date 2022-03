Geproefd: Bonduelle Lunch Bowl in 3 smaken

Wat is het?

Bonduelle Lunch Bowl is een kant-en-klare lunch die lang houdbaar is. De verpakking (een zak) is makkelijk mee te nemen en kost €2,99. Hij is er in 3 smaken, alle 3 vegetarisch. Volgens Bonduelle is de Lunch Bowl nog gezond ook. De basis-ingrediënten zijn peulvruchten, granen en groenten. Die zijn op smaak gebracht met olijfolie en kruiden. Denk aan tijm, rozemarijn, zout en peper.

Hoe gebruik je het?

De lunchbowl is ‘ready to eat’. Je eet hem dus zo uit het zakje. Dat kan koud. Of je warmt hem een minuutje op in de magnetron. Opgewarmd beviel hij sommige proevers beter.

Hoe smaakt het?

Onze 13 proevers vinden de smaak oké. De Lunch Bowl is ‘niet super lekker’, maar ‘prima voor een snelle, relatief gezonde lunch’. De variant met wortel en quinoa valt het minst in de smaak. Spelt en linzen scoren iets beter. De meeste proevers vinden de Bowls wat eentonig. Er wordt een vers en fris ingrediënt gemist. En knapperigheid. Een aantal proevers geeft dan ook aan dat ze de Lunch Bowl zelf zouden aanvullen met verse ingrediënten. Zoals sla, tomaat en komkommer.

Voedingswaarde

De Lunch Bowl krijgt Nutri-Score A. Eet je normaal gesproken 3 volkorenboterhammen met kaas (jong, 30+)? Dan is de lunchbowl op veel vlakken een gezondere keuze. Je krijgt groenten en peulvruchten binnen, iets meer vezels en flink minder verzadigd vet. Drie plakken kaas (90 gram) is goed voor zo’n 10 gram verzadigd vet. De Lunch Bowl bevat per portie (250 gram) maar 1 gram verzadigd vet. Ook is hij iets minder zout.

Qua eiwitten blijft Bonduelle achter bij de drie kaasboterhammen. Daarmee krijg je namelijk zo'n 39 gram eiwit binnen. Bij de Lunch Bowl is dat per portie gemiddeld 12 gram. Bonduelle noemt zijn Lunch Bowl ‘boordevol eiwitten’. Dat lijkt op de voedingsclaim ‘eiwitrijk’. Maar voor die claim moet minimaal 20% van het levensmiddel uit eiwitten bestaan. Bij de Lunch Bowl is dit 18%. Er zit wel voldoende eiwit in voor de claim ‘bron van eiwit’.

Net te weinig

Het Voedingscentrum adviseert voor een gezonde lunch 350 tot 550 kcal. De Lunch Bowls zitten daar met gemiddeld 315 kcal per portie onder. Een aantal proevers vindt de portie dan ook te klein. Het is daarom geen gek idee om de Lunch Bowl te verrijken. Bijvoorbeeld met verse avocado, een handje nootjes, zaden of pitjes, of een gekookt eitje.

Duurzaamheid

Kaas is in Nederland het meest gegeten broodbeleg. Maar dat is geen duurzame optie. Om 1 kilo kaas te maken is al gauw 10 liter melk nodig. Dat vraagt veel land en energie. En zorgt voor flink wat CO2-uitstoot.

Maar peulvruchten zijn een zeer duurzame eiwitbron. De CO2-uitstoot om kaas te produceren is ongeveer 10 keer meer dan voor peulvruchten. Qua ingrediënten is de Lunch Bowl dus een stuk duurzamer. Het is alleen jammer dat de verpakking niet duurzaam is. Hij is niet recyclebaar en moet na gebruik bij het restafval.

Opvallend

De naam doet denken aan de populaire Poké Bowl. Dat is een salade met van oorsprong verse vis en gesneden groenten. Alleen lijkt de Lunch Bowl van Bonduelle qua smaak, inhoud of uiterlijk totaal niet op een Poké Bowl.