Geproefd: Sultana Twist

We proefden de smaken mango & wortel en bosvruchten & rode biet. Ook bekeken we de voedingswaarde. Ter vergelijking legden we de naturel variant ernaast.

Wat is het?

Sultana’s. Met een twist. De twist slaat op de toevoeging van fruit en groente. Naast een kwart rozijnen en krenten bevatten de koekjes 7% groente- en fruitvulling. Maar slechts een klein gedeelte van die vulling bestaat uit groente. Het grootste gedeelte van de vulling bestaat uit zoetstof (maltitolstroop). Afhankelijk van welke smaak je kiest zit er nog 3,5% wortelpoeder of rode bietenpoeder in de koekjes.

Hoeveel groente er nou precies in zit wordt niet duidelijk. Bij navraag reageert de producent niet. Maar erg veel kan het dus niet zijn. Sultana zou de naam beter bij 'fruitbiscuits' kunnen houden. En het woordje 'groente' achterwege kunnen laten. Het is gewoon lokgroente.

Hoe smaakt het?

De mango- en wortelvariant ruikt erg zoet. De smaak klinkt spannend maar valt tegen. Het smaakt vrij vlak, een beetje als gewone Sultana’s. De mango- en wortelsmaak proef je niet. Niet zo vreemd, want een kwart van dit koekje bestaat uit rozijnen en krenten. Die zijn veel smaakbepalender.

Hetzelfde geldt voor de bosvruchten- en bietvariant. Ook daar zou je een meer spannende smaak verwachten. Toch is deze variant best lekker. Je proeft wat bosvruchten en de koekjes zijn wat minder hard dan gewone Sultana’s. De bietensmaak haal je er niet echt uit.

Voedingswaarde

Sultana doet zijn best de koekjes heel gezond te laten overkomen. De verpakking staat vol kleurige groente en fruit. En het staat vol met claims, zoals bijvoorbeeld 'met groente', 'rijk aan vezels' en 'vol natuurlijke ingrediënten'. Laat je hierdoor niet misleiden. Er zit weinig groente in en een koekje blijft een koekje.

Gedroogd fruit is ook minder gezond dan vers fruit. Het gehalte aan suiker is namelijk veel geconcentreerder. Daardoor tikken het aantal suikerklontjes dat je binnenkrijgt best snel aan. Kortom: je kunt met deze koekjes beter niet de aanbevolen hoeveelheid van 2 stuks fruit vervangen.

De twistvarianten zijn vergeleken met de naturel variant wel iets minder ongezond. Ze bevatten wat minder suiker en meer vezels.

Kilocalorieën

Per portie (3 koekjes) krijg je 165 kilocalorieën binnen. Dat is ongeveer net zo veel als een portie naturel Sultana’s of 2 flinke appels.

Suiker

In de twistvarianten zit per 3 koekjes 12 gram suiker. Dat is ongeveer 3 klontjes. Bij Sultana’s naturel is dat meer: 15 gram suiker (bijna 4 klontjes). Dat scheelt dus bijna een suikerklontje per portie.

Vezels

Op naturel Sultana’s staat de claim 'bron van vezels'. Deze claim mag een producent gebruiken als er minimaal 3 gram vezel in 100 gram product zit. Toch zegt deze claim niet zo veel. Bij naturel Sultana’s krijg je per portie zo’n 1,5 gram vezels binnen.

Het is aanbevolen om minimaal 30 gram vezels per dag te eten. Dus het eten van Sultana’s draagt daar maar weinig aan bij. Bovendien kun je je vezels beter uit gezonde voedingsmiddelen halen zoals volkorenbrood, groente, fruit en peulvruchten.

De groente- en fruit Sultana’s doen het iets beter op dit vlak. Op de verpakking staat 'rijk aan vezels'. Dat mag de producent zeggen vanaf 6 gram vezel per 100 gram product. Per portie krijg je ruim 3 gram vezels binnen. Dat schiet al wat meer op. Maar de fruitige koekjes winnen het alsnog niet van gewoon fruit. Met bijvoorbeeld 2 appels zit je al aan 5,4 gram vezels. En met een schaaltje bramen krijg je al 4 gram vezels binnen.