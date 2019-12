Geproefd: verse groenteshots

Verse groente smoothies met hippe namen, Albert Heijn verkoopt deze nieuwe smoothies in een aantrekkelijk ogend ‘sixpack’ voor €5,65 (6 x 125 ml). Wij lieten 25 mensen proeven en keken naar de voedingswaarde.

Hoe smaken de groenteshots?

Crazy carrot: zoetig

Van de 3 varianten valt de feloranje versie het meest in de smaak. Iets meer dan de helft van de proevers vindt het lekker. ‘Lekker zacht en zoet’ licht een proever toe. Maar niet iedereen is enthousiast: ‘weinig smaak en chemisch’ en ‘er zit een raar smaakje aan’ behoren ook tot het commentaar.

Pretty purple: te veel stukjes

De meningen over de paarse groenteshot zijn verdeeld. Je moet maar net van de smaak van rode bietjes houden. Want deze overheersen zowel de kleur als de smaak. Ook zorgt de biet voor stukjes. ‘Te bitter en te veel stukjes’ vindt een proever. ‘Lekker fris’ vindt een ander. Een minderheid van de proevers is positief.

Gentle green: bah!

Van de 3 varianten valt de groene variant het minst in de smaak. Slechts een enkeling vindt deze variant smakelijk. De grote meerderheid vindt het ronduit vies. ‘Groene smakeloze drap’ en ‘zowel de smaak als het mondgevoel is vies’ klagen de proevers.

Zijn de groenteshots gezond?

Doordat deze smoothies veel groente en weinig suiker bevatten zijn ze prima geschikt als tussendoortje. Toch heeft groente en fruit eten de voorkeur. Dat geeft een voller gevoel vinden de proevers.

Veel groente

Een flesje bevat 75 gram groente. Dat zet best zoden aan de dijk om de aanbevolen hoeveelheid van 250 gram per dag te halen.

Weinig suiker

Doordat er niet zoveel fruit in zit en geen suiker is toegevoegd, valt het mee met de suikers. Zo’n 5,5 gram per flesje. Dat is minder dan in veel andere smoothies en vruchtensapjes.

Behoud van vitamines

De smoothies hebben voor het verhogen van de houdbaarheid een hogedrukbehandeling gehad. Dit doodt bacteriën en schimmels zonder het product te verhitten. Smaak en vitamines blijven grotendeels behouden. Bewaar de smoothies wel in de koelkast.

Vezels

Het grootste voordeel van een smoothie ten opzichte van sap is dat het nog vezels bevat. Bij het persen van sap blijven deze achter in de pulp.

Albert Heijn beweert op de verpakking dat de vezels en voedingsstoffen behouden blijven doordat ze de groente zoveel mogelijk 'in zijn geheel' blenden. Bij navraag blijkt dat sommige groenten met schil en al de industriële blender ingaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de pompoenblokjes die gebruikt worden. Pitten worden wel van tevoren verwijderd. Kortom: gewoon een smoothie.

Verpakking: heel veel plastic

De groenteshots zijn verpakt in handige meeneemflesjes. Nadeel: heel veel verpakkingsmateriaal en voornamelijk plastic.

Wat dat betreft kun je beter zelf smoothies maken. Dat scheelt ook in de kosten. Naast de smaak weerhouden zowel de plastic verpakking, als de prijs bijna al onze proevers ervan de groenteshots in huis te halen.

