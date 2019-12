Optimel-salades geproefd

Optimel verkoopt salades voor op brood met 50% minder calorieën dan soortgelijke salades. Klinkt gezond. Maar zijn ze dat ook? En hoe zit het met de smaak? We proefden de varianten paprika-komkommer, sellerie-appel-krent en gele curry. Ook bekeken we de voedingswaarde.

Salades van Optimel? Klopt! De salades zijn op basis van magere yoghurt (waar je Optimel waarschijnlijk wel van kent).

Optimel-salades zijn verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo en Plus. Een bakje van 175 gram kost tussen de € 1,79 en €1,89. Het eerste wat ons opviel: de plastic bakjes zijn maar voor maximaal twee derde gevuld. Niet erg duurzaam en een beetje misleidend.

Hoe smaken de Optimel-salades?

We lieten de salades aan 24 mensen proeven. Bij alle 3 de varianten missen veel proevers smaak: 'het lijkt net een hap water', 'nietszeggend' en 'een beetje weeïg' is een greep uit de opmerkingen.

Toch vallen de salades best in de smaak. Vooral de variant paprika-komkommer wordt lekker gevonden. De variant gele curry was het minst populair.

Paprika-komkommersalade

Van de 24 proevers geven er 13 aan deze salade lekker te vinden. Ze omschrijven de smaak als 'lekker fris, ietwat pittig en met een klein zuurtje'. Maar niet alle proevers zijn enthousiast: 'te zuur', 'te glibberig' en 'niet lekker romig'.

Sellerie-appel-krentsalade

Een minderheid van 11 proevers is enthousiast over deze variant. 'Fijne balans van smaken' en 'lekker zoet' lichten ze toe. De meerderheid wordt er niet zo blij van: 'vreemde combinatie van smaken' en 'muf' behoren tot de opmerkingen.

Gele currysalade

Deze salade kwam als minst smakelijk uit de bus. Slecht 8 van de 24 proevers vonden het lekker. 'Gewoon heel vies' en 'te scherp' klagen de proevers. Kleine kanttekening: veel proevers gaven aan sowieso niet van curry te houden.

Zijn Optimel-salades gezond?

Alle 3 de varianten bevatten weinig calorieën. Daarmee zijn ze een goed alternatief voor broodsalades die wel erg energierijk zijn, bijvoorbeeld door gebruik van veel vet of suiker. Handig dus als je op de lijn let. Wel zijn de salades aan de zoute kant.

Weinig vet en calorieën

De Optimel-salades zijn gemaakt op basis van magere yoghurt. Hierdoor bevatten ze geen vet en veel minder calorieën dan soortgelijke broodsalades. Ook zit er best veel groente in. De paprika komkommer salade bevat zo’n 44% groente, de sellerie salade 45% en de curry salade 36%. Per portie (30 gram) bevatten de salades:

Paprika komkommer: 11 kilocalorieën

Sellerie, appel en krent: 14 kilocalorieën

Gele curry: 16 kilocalorieën

Geen toegevoegde suikers, wel zoetstoffen

Er zijn geen suikers toegevoegd. Toch smaken de salades best zoet. Dat komt doordat er sucralose is gebruikt. Sucralose (E955) is een zoetstof die je lichaam niet kan verteren, daarom levert het geen calorieën. Het is 600 keer zo zoet als kristalsuiker.

Best veel zout

Optimel voegt geen vet en suiker toe maar is wel scheutig met zout. De paprika komkommer salade bevat 1,2 gram zout per 100 gram salade. Voor de sellerie variant is dat 1 gram en voor de gele curry variant 0,9 gram.

Daarmee zijn de Optimel-salades vergelijkbaar met andere salades. Ook daar zit vaak veel zout in. Ter vergelijking: met een portie salade op brood krijg je ongeveer evenveel zout binnen als met een plakje ham.

Veel toevoegingen

In de salades zitten heel wat toevoegingen, zoals bindmiddelen, conserveermiddelen en aroma’s. In de gele currysalade zitten bijvoorbeeld maar liefst 26 ingrediënten! De ingrediëntenlijst van de salade met sellerie en de paprika-komkommer zijn net iets minder schrikbarend. Deze salades bevatten respectievelijk 14 en 19 ingrediënten.

