Conclusie

Pasta en rode linzen zijn nog niet echt een geweldige combi. De meeste proevers vinden de linzenpasta te melig en kruimelig. Een enkeling vindt hem voor herhaling vatbaar. Met meer vezels wint de linzenpasta het qua gezondheid wel van 'normale' pasta. Ook positief: door de grote hoeveelheid vezels en eiwitten hoef je er minder van te eten om toch een verzadigd gevoel te krijgen.

Rode penne

De pasta van het merk Pedon ziet er uit als pasta (penne) maar bestaat voor 100% uit rode linzen in plaats van tarwe. Deze pasta bevat daardoor bijna 2 keer zoveel eiwit en net zo veel vezels als volkoren pasta.

Soort eiwit 100g koolhyraten 100g vezels 100g Pedon rode linzenpasta 25 52 6 Witte pasta/normale pasta 12 73 3 Volkoren pasta 13 66 6,5

Zowel eiwit als vezels zorgen voor een vol gevoel, vandaar dat 80 gram van deze pasta al genoeg is (in vergelijking met 100 gram ‘normale’ pasta). En handig voor de mensen met een glutenallergie: pasta gemaakt van peulvruchten is glutenvrij.

Melig

Voor de meeste van de 15 proevers kon de pasta niet tippen aan 'normale' pasta. De Pedon linzenpasta was volgens hen 'te melig en kruimelig'. Een enkeling vond de pasta wel voor herhaling vatbaar. Zij vonden de linzenpasta net zo lekker als gewone pasta, en noemden positief dat de pasta sneller vult. 15 proevers kookten hun favoriete pastamaaltijd met de linzenpasta, zonder te weten waar die van gemaakt is. Vanwege de rood-oranje kleur gokten de meesten op iets met tomaat, paprika of pompoen.

De linzenpasta is nog niet echt een gouden vondst dus. Dat de proevers niet wisten wat ze precies kregen voorgeschoteld, draagt er wellicht aan bij dat ze niet zo positief zijn. De pasta smaakt waarschijnlijk beter als je weet dat het van linzen is gemaakt.

Waarom linzenpasta

Peulvruchten, zoals rode linzen, bruine bonen en kapucijners, zijn gezond. Van peulvruchten is bewezen dat de slechte LDL-cholesterol ervan omlaag gaat. Dat is goed voor hart en bloedvaten. Verder bevatten peulvruchten veel eiwitten, B-vitamines en vezels. Niet voor niets schrijft de Gezondheidsraad in haar nieuwste richtlijnen: 'eet wekelijks peulvruchten'.

Niet alleen rode linzen

Niet alleen linzen zijn geschikt om pasta van te maken, ook van erwten en kikkererwten wordt pasta gemaakt. Naast Pedon verkopen ook andere merken, zoals Smaakt, Fit & Free en Sun Organic, pasta gemaakt van peulvruchten. Deze zijn onder andere te koop bij Albert Heijn en Ekoplaza. Pasta van peulvruchten is niet goedkoop, de rode linzenpasta van Pedon kost €2,29 voor 250 gram.

