Zorgverzekering alleenstaand

Op reis

Als single heb je vaak minder verantwoording af te leggen en meer vrijheid. Wellicht een ideale tijd om op reis te gaan. Met een basisverzekering worden de ziekenhuiskosten in het buitenland vergoed, uitgaande van wat de behandeling in Nederland kost.

In sommige landen (bijvoorbeeld de VS, Canada, Zwitserland, Japan en enkele Zuid-Amerikaanse landen) vallen de kosten hoger uit en moet je flink bijbetalen. Een aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking of reisverzekering met dekking van geneeskundige kosten is dan een optie.

Als alleenstaande ouder kiezen voor een zorgverzekering

Ook kinderen moeten verzekerd zijn. Als alleenstaande ouder zul je waarschijnlijk goed op de financiën moeten letten. Het is daarom belangrijk van tevoren in te schatten welke extra zorg je kind nodig heeft.

Orthodontie bijvoorbeeld wordt in de meeste gevallen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Verwacht je dat je kind een beugel nodig heeft, dan is het wellicht verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten waarin orthodontie (deels) vergoed wordt.

Als je financieel krap zit, kun je bekijken of de goedkoopste zorgverzekering aan jouw wensen voldoet. De goedkoopste basisverzekering mag dan laag in prijs zijn, maar het zou zomaar kunnen dat het niet al je zorgwensen dekt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je met deze polis bij de zorgverlener van jouw keuze maar een bepaald percentage van de zorg vergoed krijgt. Wees hier dus alert op en vergelijk de zorgverzekeringen goed.

Zorgtoeslag

Wanneer je een laag inkomen hebt kun je in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Dit is een tegemoetkoming om de kosten van je zorgverzekering te drukken. Kijk voor de precieze voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

