Met wildvreemden een ziekenhuiskamer delen is niet altijd een pretje. Uit onderzoek blijkt dat patiënten in eenpersoonskamers minder stress ervaren en sneller herstellen. Wij zochten uit in hoeverre zorgverzekeraars en ziekenhuizen in hun aanbod rekening houden met de wensen van patiënten rondom comfortzorg.

Wat is comfortzorg?

Onder comfortzorg verstaan we alle extra faciliteiten die niet standaard aan elke patiënt worden geboden. Een eenpersoonskamer is hier een voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook een reiskostenvergoeding of extra services na de opname.

Aanvullende verzekering comfortzorg

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 is het ‘klassensysteem’ (waarbij je als patiënt alleen aanspraak kon maken op een één- of tweepersoonskamer als je je hiervoor bijverzekerd had) afgeschaft. Toch zijn er anno 2017 nog enkele zorgverzekeraars die aanvullende zorgverzekeringen voor ‘comfort in het ziekenhuis’ aanbieden:

Delta Lloyd

Pakket :

Luxe Verpleging

Vergoeding:

Comfortarrangementen van ziekenhuizen tot een maximum van €4600 per jaar (maximaal €150 per dag), reiskosten van de partner naar het ziekenhuis (maximaal €100 per jaar).

Compensatie:

Als er geen eenpersoonskamer of comfortarrangement beschikbaar is, ontvang je een compensatie van €70 per dag.

Premie per maand:

€20,43

ONVZ en VvAA

Pakket:

Zorgplan

Vergoeding:

Comfortarrangementen van ziekenhuizen tot een maximum van €2500 per jaar, extra service na opname (zoals maaltijdservice, ondersteuning in het huishouden bij thuiskomst en verblijf in een logeerhuis of zorghotel), vergoeding voor vervoerskosten.

Compensatie:

Als er geen eenpersoonskamer of comfortarrangement beschikbaar is, ontvang je een compensatie van €75 per dag.

Premie per maand:

€18,60

Zorgzaam (een label van Univé voor (voormalige) defensiemedewerkers)

Pakket:

Comfortverzekering

Vergoeding:

Comfortservice (zoals hulp in de huishouding tijdens en direct na ziekenhuisopname), telefoon- en televisiekosten en de rit naar huis als je ontslagen wordt.

Compensatie:

Als er geen eenpersoonskamer of comfortarrangement beschikbaar is, ontvang je een compensatie van €50 per dag.

Premie per maand:

€16,50

Geen garantie

Lang niet alle ziekenhuizen bieden comfortarrangementen aan. Ook mét een aanvullende verzekering met comfortdekking, heb je dus geen garantie op een eenpersoonskamer of comfortzorg vanuit het ziekenhuis. Zeker ook omdat ziekenhuizen patiënten met een medische noodzaak voorrang op eenpersoonskamers geven. Ziekenhuizen waar je wel garantie hebt op een eenpersoonskamer zijn het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het Medisch Spectrum Twente in Enschede; zij hebben namelijk alleen maar eenpersoonskamers.

Overzicht ziekenhuizen

De Consumentenbond vroeg alle ziekenhuizen begin 2017 een enquête over het aanbod van comfortzorg en eenpersoonskamers in te vullen. Zie hieronder een overzicht.

Niet alle ziekenhuizen hebben gereageerd. Het overzicht is dus niet compleet.

Ziekenhuizen met comfortzorg:

Amstelveen – Ziekenhuis Amstelland

Breda – Amphia Ziekenhuis

Bergen op Zoom – Bravis Ziekenhuis

Den Bosch – Jeroen Bosch Ziekenhuis

Den Haag – HMC Bronovo

Ede – Ziekenhuis Gelderse Vallei

Oostburg – ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Oosterhout – Amphia Ziekenhuis

Terneuzen – ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Ubbergen – Sint Maartenskliniek

Venlo – VieCuri Medisch Centrum

Venray – VieCuri Medisch Centrum

Winterswijk – Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Ziekenhuizen met minimaal 40% eenpersoonskamers:

Amersfoort – Meander Medisch Centrum

Amsterdam – Antoni van Leeuwenhoek

Boxmeer – Maasziekenhuis Pantein

Delft – Reinier de Graaf Ziekenhuis

Den Haag – HMC Bronovo

Doetinchem – Slingeland Ziekenhuis

Ede – Ziekenhuis Gelderse Vallei

Eindhoven – Catharina Ziekenhuis

Enschede – Medisch Spectrum Twente

Geldrop – St. Anna Ziekenhuis

Gouda – Groene Hart Ziekenhuis

Heerenveen – Ziekenhuis Tjongerschans

Leeuwarden – Medisch Centrum Leeuwarden

Leidschendam – HMC Antoniushoeve

Nijmegen – Radboudumc

Oostburg – ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Sneek – Antonius Ziekenhuis

Terneuzen – ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Tilburg – ETZ Elisabeth

Uden – Ziekenhuis Bernhoven

Winterswijk – Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Meer weten?

Lees het volledige artikel over privacy in het ziekenhuis in de Geldgids van mei 2017.