Vergoeding preventieve zorg | Consumentenbond

Preventieve zorg

Preventieve zorg is de laatste jaren omarmd door zorgverzekeraars en de overheid. Dit is zorg die niet gericht is op genezing, maar op het voorkomen van ziekten. Niet zo gek, want wie aan preventie doet, blijft langer gezond en maakt dus minder zorgkosten, zo is de gedachte. Welke soorten preventieve zorg zijn er, en vanuit welke verzekering worden ze vergoed?

Valpreventie

Vergoeding: mogelijk vanuit de aanvullende verzekering

Een cursus valpreventie kan ouderen leren om valpartijen te voorkomen, en om veilig te vallen. De volgende 3 cursussen zijn door het RIVM Centrum Gezond Leven als bewezen effectief verklaard:

In Balans

Vallen Verleden Tijd

Zicht op Evenwicht

Biedt de verzekeraar (een) aanvullende pakket(ten) aan met vergoeding voor valpreventie?

CZ Ja Menzis Nee VGZ Ja Zilveren Kruis Ja

EHBO-cursus

Vergoeding: mogelijk vanuit de aanvullende verzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Niet verkeerd dus om een cursus Eerste hulp bij ongelukken of Reanimatie te doen. Kies voor een cursus bij een erkende aanbieder, zoals het Oranje Kruis of Rode Kruis.

Biedt de verzekeraar (een) aanvullende pakket(ten) aan met vergoeding voor EHBO-cursussen?

CZ Ja Menzis Ja VGZ Ja Zilveren Kruis Ja

Blijvend slanker

Vergoeding: vanuit de basisverzekering

Vanaf 2019 vergoeden alle zorgverzekeraars de zogeheten Gecombineerde leefstijlinterventie. Als verzekerde met een gezondheidsrisico door overgewicht kun je terecht bij een team van voedings- en bewegingsdeskundigen. Zij helpen je af te vallen en je gedrag blijvend te veranderen. Het RIVM Centrum Gezond Leven heeft 3 programma’s aangewezen als bewezen effectief:

Beweegkuur

CooL (Coaching op Leefstijl)

Slimmer

Slaaptherapie

Vergoeding: mogelijk vanuit de aanvullende verzekering

Slaapgebrek wordt in verband gebracht met tal van aandoeningen. Wie behoefte heeft aan adviezen en praktische tips om de kwaliteit van de slaap blijvend te verbeteren, kan baat hebben bij slaaptherapie.

Biedt de verzekeraar (een) aanvullende pakket(ten) aan met vergoeding voor slaaptherapie?

CZ Nee Menzis Nee VGZ Nee Zilveren Kruis Ja

Preventief medisch onderzoek

Vergoeding: mogelijk vanuit de aanvullende verzekering

Preventief medisch onderzoek kun je laten uitvoeren zonder dat je een concrete gezondheidsklacht of indicatie voor een gezondheidsrisico hebt. Zo kunnen artsen bepaalde aandoeningen of risico’s vroegtijdig opsporen.

Let op: het gaat hier niet om uitgebreide onderzoeken zoals een totalbodyscan, CT-scan of MRI-scan.

Biedt de verzekeraar (een) aanvullende pakket(ten) aan met vergoeding voor preventief medisch onderzoek?

CZ Ja Menzis Nee VGZ Ja Zilveren Kruis Ja

Stoppen met roken of drinken

Vergoeding: vanuit de basisverzekering en mogelijk extra vanuit de aanvullende verzekering

In 2019 vergoeden alle zorgverzekeraars stoppen-met-roken-programma’s en programma’s die helpen alcoholgebruik te verminderen. Een stoppen-met-roken-programma bestaat uit begeleiding door professionals. Eventueel aangevuld met nicotinevervangende middelen. Bij sommige verzekeraars geldt er voor de stoppen-met-roken-training geen eigen risico.

Sommige verzekeraars vergoeden ook zorg die gericht is op stoppen met roken vanuit de aanvullende verzekering. Dit is een aanvulling op het programma uit de basisverzekering.

Andere preventieve zorg

