Veranderingen zorgverzekering 2017

Zorgpremie

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk, maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen. Op Prinsjesdag uitte het kabinet de verwachting dat de zorgpremie zo'n €3,50 per maand zou stijgen. Dat komt neer op €42 aan extra premiekosten per jaar. Zorgverzekeraars gaan echter zelf over de hoogte van de premie. Zo stijgt de premie van DSW in 2017 met €9,25 per maand. In voorgaande jaren bleek de premie van DSW leidend te zijn voor de premies van andere verzekeraars, die vaak in november volgen.

Eigen risico

Het eigen risico blijft in 2017 voor het eerst ongewijzigd en zal dus net als in 2016 €385 gaan bedragen. Minister Schippers heeft verder laten weten dat de mogelijkheden voor verzekeraars om bepaalde zorg vrij te stellen van het eigen risico verruimd worden.

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag, het bedrag dat mensen met lage inkomens ontvangen als tegemoetkoming voor de zorgkosten, stijgt in 2017 met een bedrag van ongeveer €2 per maand.

Wijzigingen basisverzekering

Plastische chirurgie met medische noodzaak : borstprothesen voor vrouwen zonder borstvormingen, ooglidcorrectie bij ernstige gezichtsbeperking en medisch noodzakelijke circumcisie zullen vergoed worden.

: borstprothesen voor vrouwen zonder borstvormingen, ooglidcorrectie bij ernstige gezichtsbeperking en medisch noodzakelijke circumcisie zullen vergoed worden. Fysiotherapiebehandelingen bij etalagebenen : volledige vergoeding van 37 fysiotherapiebehandelingen voor de behandeling van etalagebenen (claudicatio intermittens). In 2016 geldt vergoeding vanaf de 21 e behandeling.

: volledige vergoeding van 37 fysiotherapiebehandelingen voor de behandeling van etalagebenen (claudicatio intermittens). In 2016 geldt vergoeding vanaf de 21 behandeling. Fronttandvervanging jongeren tot en met het 22 e levensjaar : indien vóór het 18 de levensjaar de snij- of hoektand niet is aangelegd of verloren is gegaan door een ongeval, heb je vanaf 2017 tot en met het 22 e levensjaar recht op fronttandvervanging. In 2016 hebben enkel jongeren tot 18 jaar recht op deze behandeling.

: indien vóór het 18 levensjaar de snij- of hoektand niet is aangelegd of verloren is gegaan door een ongeval, heb je vanaf 2017 tot en met het 22 levensjaar recht op fronttandvervanging. In 2016 hebben enkel jongeren tot 18 jaar recht op deze behandeling. Kortdurend verblijf in een zorginstelling: voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen (eerstelijns verblijf) valt kortdurend verblijf in een zorginstelling vanaf 2017 onder de basisverzekering.

voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen (eerstelijns verblijf) valt kortdurend verblijf in een zorginstelling vanaf 2017 onder de basisverzekering. Eigen bijdrage implantaatgedragen gebitsprothesen: per 2017 zal de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak 10%, en voor de bovenkaak 8% van de kosten bedragen (tegenover een vaste eigen bijdrage van €125 in 2016). De eigen bijdrage van 25% voor een normale gebitsprothese blijft gehandhaafd.

Naast de definitieve toelatingen tot het basispakket, kan er ook worden gekozen om bepaalde behandelingen voorwaardelijk toe te laten.Voorwaardelijke toelating biedt patiënten de mogelijkheid om te kiezen voor veelbelovende zorg waarvan de effectiviteit nog niet voldoende wetenschappelijk is bewezen. Na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating wordt besloten of de behandeling definitief opgenomen wordt in het basispakket.

Voorwaardelijk toegelaten:

Darmbehandeling sacrale neuromodulatie: vanaf 1 oktober 2016 geldt er een vergoeding voor de sacrale neuromodulatie voor patiënten die geen baat meer hebben bij een reguliere behandeling. De toelating van de therapie geldt voor de duur van 4 jaar en 9 maanden.

vanaf 1 oktober 2016 geldt er een vergoeding voor de sacrale neuromodulatie voor patiënten die geen baat meer hebben bij een reguliere behandeling. De toelating van de therapie geldt voor de duur van 4 jaar en 9 maanden. Behandeling bij erfelijke borstkanker: vanaf 1 januari 2017 geldt er een vergoeding voor de experimentele behandeling van BRCA1-like, stadium III erfelijke borstkanker, voor patiënten van 18 tot en met 65 jaar. De voorwaardelijke toelating geldt voor de duur van 6 jaar.

Waar kun je terecht?

Het blijft mogelijk om voor zowel de basis- als de aanvullende zorgverzekering te kiezen voor een natura- of een restitutiepolis. Bij een restitutiepolis mag je zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat en heb je recht op vergoeding van zorg. Heb je een naturapolis? Check dan vooraf of je behandelaar een contract heeft afgesloten met je verzekeraar. Als dat niet zo is, krijg je vaak niet de maximale vergoeding. Een derde vorm is de combinatiepolis. Bij dit type polis is er sprake van recht op zorg (natura) bij sommige zorgsoorten, en van recht op vergoeding van zorg (restitutie) bij andere.